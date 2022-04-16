CENTCOM’dan teröriste ziyaret

Ekonomi

Ruslara konut satışı 3 ayda % 63,6 arttı

Martta konut satışı yüzde 20.6’lık artışla 134 bin 170’e çıktı. Böylece konut satışında tüm zamanların mart ayı rekoru kırıldı. Geçen ay yabancılara yapılan konut satışı yüzde 31 artarak 5 bin 567’’e, ilk çeyrekte de yüzde 45,1 yükselişle 14 bin 344’e çıktı. İlk 3 ayda Rusların Türkiye’den aldığı konut yüzde 63,6 artarak 1.535 adede yükseldi.