CENTCOM’dan teröriste ziyaret

Terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/PYD’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin, CENTCOM komutanı Michel Erik Kurilla ile görüştü. Kobani kod adlı terör örgütü elebaşı bu görüşmeyi Twitter hesabından duyurdu.
Yapılan paylaşımda Şahin ile Kurilla’nın görüştüğü fotoğraf yayınlanırken, “CENTCOM komutanı Kurilla’yı kabul etmekten onur duyduk” denildi. İki ismin bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi. CENTCOM’un başındaki Orgeneral Kenneth McKenzie, nisan ayının başında emekliye ayrılarak yerini Kurilla’ya bırakmıştı. ABD’nin Suriye’deki terör örgütüne silah sevkiyatına devam ettiği de biliniyor.