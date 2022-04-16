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Dünya CENTCOMdan teröriste ziyaret
ORTADOĞU

CENTCOM’dan teröriste ziyaret

Suriye’de PKK’ya TIR'lar dolusu mühimmat veren ABD, terör örgütüyle ilişkisini giderek derinleştiriyor. CENTCOM komutanı Michel Erik Kurilla, terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin’le görüştü. Şahin, görüşmeyi sosyal medya hesabından “Kurilla’yı kabul etmekten onur duyduk” sözleriyle duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CENTCOM’dan teröriste ziyaret
Michel Erik Kurilla-Ferhat Abdi Şahin

Terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/PYD’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin, CENTCOM komutanı Michel Erik Kurilla ile görüştü. Kobani kod adlı terör örgütü elebaşı bu görüşmeyi Twitter hesabından duyurdu.

Yapılan paylaşımda Şahin ile Kurilla’nın görüştüğü fotoğraf yayınlanırken, “CENTCOM komutanı Kurilla’yı kabul etmekten onur duyduk” denildi. İki ismin bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi. CENTCOM’un başındaki Orgeneral Kenneth McKenzie, nisan ayının başında emekliye ayrılarak yerini Kurilla’ya bırakmıştı. ABD’nin Suriye’deki terör örgütüne silah sevkiyatına devam ettiği de biliniyor.

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