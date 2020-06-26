Cesetler çöp torbasında: İşte Brezilya Hastanelerindeki korkunç görüntüler
Koronavirüs nedeniyle 54 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Brezilya’dan korkunç görüntüler geliyor. Tıbbi malzeme yokluğu çekilen hastanelerde, cesetler hastaların yanıbaşında çöp torbalarına koyuluyor. Morglar tıka basa dolu olduğu için konteynırlar toplu mezar haline geldi. Devlet Başkanı Bolsonaro ise salgını ciddiye almamakla suçlanıyor.
Latin Amerika'da vaka ve ölü sayısı bakımından koronavirüsün merkez üssü konumuna gelen Brezilya'da salgında hayatını kaybeden bir çok ceset morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanıyor. Koronavirüs nedeniyle 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Brezilya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede morg kapasitelerinin dolması nedeniyle sıkıntıların yaşandığı Brezilya'da kapasite artmasına rağmen sıkıntılar sürüyor. Brezilya'da hastanesindeki acil servis personelinin attığı görüntüler ise görenleri ürküttü. Tıbbi malzeme yokluğu çeken Brezilya hastanelerinde, cesetler hastaların yanı başında çöp torbalarına koyuluyor. Morgların tıka basa dolu olması sebebiyle hastane dışında ceset konulan konteynırlar toplu mezar haline geldi.
Brezilya hastanelerinde koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin çöp torbalarında muhafaza edildiği görülürken, cesetler toplu halde hastane dışında konteynırlarda saklanmaya başlandı. Vakaların yükselmesiyle sağlık çalışanlarının gece gündüz çalışması sebebiyle, yerlerde uyudukları görüldü. Ülke çapında 118 hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti. Brezilya devlet başkanı Jair Bolsonaro ise salgını ciddiye almamakla suçlanıyor. Bolsonaro önce resmi koronavirüs rakamlarının her gün açıklanmasını yasaklamıştı ve bu karar mahkeme kararıyla bozulmuştu. Daha sonra bir federal hakim, Bolsonaro’ya toplum içinde maske takmasını zorunlu kılan mahkeme emri verdi. Öte yandan Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü'nün (IBGE) yaptığı araştırmada ülke genelinde Mayıs ayında 4 milyon 200 bin kişinin yeni tip korona virüs (Kovid-19) semptomu gösterdiği belirlendi.