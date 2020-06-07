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Koronavirüse "Basit bir grip" diyen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan vaka sayısına tuhaf yorum: Rakamlar abartılıyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ülkedeki yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, bazı eyaletlerin Sağlık Bakanlığına bildirdiği rakamların çarpıtılmış olduğunu belirterek, bunların "abartılı" olduğunu ima etti.

Haber Merkezi AA
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eyaletlerin Sağlık Bakanlığına bildirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka rakamlarının çarpıtılmış olduğunu bildirdi.

Bolsonaro, ülkedeki yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, bazı eyaletlerin Sağlık Bakanlığına bildirdiği rakamların çarpıtılmış olduğunu belirterek, bunların "abartılı" olduğunu ima etti.

Devlet Başkanı Bolsonaro, Twitter'daki hesabından yaptığı bir paylaşımda, Kovid-19 salgınına ilişkin toplam rakamların, ülkenin mevcut durumunu temsil etmediğini kaydetti.

Diğer yandan bir eyalet sağlık departmanı yetkilisi, Bolsonaro’nun açıklamalarına tepki göstererek, "Kovid-19 ölümlerini görünmez hale getirmeye çalışan otoriter, duygusuz, insanlık ve etik dışı teşebbüs başarılı olmayacak." ifadesini kullandı.

Bakanlık, vakaları gösteren internet sitesini kapatmıştı

Brezilya Sağlık Bakanlığı, cuma günü eyaletlere göre günlük, haftalık ve aylık enfeksiyon ve ölüm vakalarını gösteren internet sitesini kapatmıştı.

Site tekrar açıldığında ise ülkede eyaletlere göre aktarılan vaka bilgileri silinerek, sadece son 24 saate ilişkin veriler gösterilmişti.

Dünyanın 7’inci en kalabalık ülkesi Brezilya’nın nüfusu 210 milyonu bulurken, ülke, dünyada en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ABD’den sonra ikinci sırada geliyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının gün içinde açıkladığı verilere göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 904 artarak 36 bin 44'e yükselmiş, ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 997 artışla 676 bin 494'e ulaşmıştı.

Son aylarda Kovid-19 salgını nedeniyle siyasi çalkantıların yaşandığı ülkede Sağlık Bakanı Nelson Teich, geçen ay Bolsonaro ile Kovid-19 salgını konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle istifa etmişti. Bolsonara koronavirüsü "basit bir grip"e benzetmişti.

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