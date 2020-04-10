Koronavirüs Fransada sağlık skandalı Morg yapılan sebze halinde ailelere cep yakan faturalar kesiliyor
DÜNYA

Fransa'da sağlık skandalı: Morg yapılan sebze halinde ailelere cep yakan faturalar kesiliyor

Fransa’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki artışın ardından yaşanan morg yetersizliği üzerine, Paris Valiliği tarafından el konulan Avrupa’nın en büyük toptancı hali Paris Rungis, morga dönüştürülmüştü. Ancak haldeki morg işlemleri için ailelere kesilen faturalar büyük tepkilere neden oldu. Cenazenin halde bir hafta tutulmasına 159 euro, her ek güne 35 euro ve cenaze kaldırılmadan önce 1 saat görebilmek için 55 euro fatura kesen sorumlu cenaze şirketi ülke gündemine oturdu. Halde kesilen morg işletme ücretlerine halktan ve siyasilerden tepki yağdı.

Haber Merkezi İHA
Sebze-meyve hali geçen hafta morga dönüştürülmüştü.
Sebze-meyve hali geçen hafta morga dönüştürülmüştü.

Geçtiğimiz hafta Fransa'nın başkenti Paris’in devasa büyüklükteki meyve-sebze hali, koronavirüs nedeni ile morga dönüştürülmüştü. Belediye tarafından el konulan halin, morg yetersizliği nedeniyle dönüşüme uğradığı açıklandı. Ancak yetkililerin cenaze işlemleri için kestiği faturalar, ülke genelinde infiale neden oldu. Cenazenin halde bir hafta tutulmasına 159 euro, her ek güne 35 euro ve cenaze kaldırılmadan önce ölen kişiyi bir saat görebilmek için 55 euro fatura kesilmeye başlandı.

Türkiye'de yaşayan Fransız ve Belçikalının sohbeti: Burada her şeyimiz var oralarda hiçbir şey yok
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Türkiye'de yaşayan Fransız ve Belçikalının sohbeti: Burada her şeyimiz var oralarda hiçbir şey yok
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan bir Fransız, Türkiye'de koronavirüse karşı verilen mücadeleyi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı. Bir markete çekim yaparak giren Mourad Ghazli isimli Fransız, kapıda önce el dezenfektan kullanıyor ve bunun ücretsiz olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye'de maskelerin de ücretsiz dağıtıldığını anlatan Ghazli markette çalışan görevlilerin maske ve koruyucu önlemleri aldığını izleyicilerine gösteriyor. Fransa vatandaşı Ghazli, “Burada belediyeler bile maske dağıtıyorlar. Ama maskeye para ödemek ve satın almak istiyorsanız o eczaneci cezalandırılır” diyor. Ghazli, çıkarken karşılaştığı bir Belçikalı ile de durum değerlendirmesi yapıyor. Alanya'da karşılaşan iki turistin sohbetinde şu cümleler sarf ediliyor: “Burada olmak Fransa'da ya da Belçika'da olmaktan daha iyi. Burada ücretsiz maskelerimiz var, orada hiçbir şey yok.”

"Bu ücretler kabul edilemez"

Fransa Cenaze İşleri Direktörü Sandrine Thiefine yaptığı açıklamada, cenaze bekletme bedelini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi. Korona virüsünden ölenlerin sayısının fazla olması nedeniyle cenaze işlerinin 10 günden 21 güne kadar uzayabildiği ifade edildi.

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"Naaşı bir buzdolabından teslim almak için aileler para ödüyor"

Cenaze işlemlerini gerçekleştirmek üzere valilik tarafından OGF cenaze şirketinin görevlendirildiği öğrenilirken, şirketin ailelere kestiği faturalar siyasetçiler tarafından da eleştirildi. Solcu Boyun Eğmeyen Partisi lideri Jean-Luc Melenchon Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Bugünün yeni dünyası bu demek. Bir dost eli tutamadan yalnız ölüyoruz ve naaşı bir buzdolabından teslim almak için aileler para ödüyor. Yeter, vücudumuzu eve hapsedebiliriz ama insanlığımızı hayır" dedi.

Cenaze şirketinden 'pes' dedirten savunma

  • Ailelere ödetilen ücretleri eleştirenlere cevap veren cenaze şirketi ise, "Rungis’te cenaze işlemleri çok ucuz. Eğer yer olsaydı ve normal bir cenaze işlem yerine gidilseydi orada fiyatlar 750 Euro civarı olacaktı" diyerek kendisini savundu.

İçişleri Bakanı Castaner da tepki gösterdi

Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner Ulusal Meclis’te yaptığı açıklamada, "Çoklu ölümlerin ve eve kapanmaların faturasının ailelere kesilmesini anormal buluyorum" diyerek ailelere kesilen faturaları öğrendikten sonra söz konusu durumla ilgili denetleme emri verdiğini bildirdi.

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