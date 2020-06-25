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DÜNYA

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs bilançosu artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da bin 185, Meksika'da 947 ve Hindistan'da 418 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da bin 185, Meksika'da 947 kişi öldü.
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da bin 185, Meksika'da 947 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bin 185 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 53 bin 830'a, vaka sayısı da 42 bin 725 artarak 1 milyon 188 bin 631'e yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 238 bin 822 vaka ve 13 bin 352 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 295 kişinin ölümüne neden olan virüs, 103 bin 493 kişide görüldü.

  • Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor. Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayıs ayında 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya salgının yeni merkezi oldu: Mezarlar yetişmiyor
FOTOĞRAF 32
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Koronavirüs dünyayı pençesine almaya devam ederken, salgının merkezi çok sayıda ülkede corona virüs vakalarının sayısında hızlı bir artış görülen Latin Amerika'ya kaymaya başladı.
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Koronavirüs vaka sayısının 330 bine ulaştığı Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en yaygın olduğu ikinci ülke oldu.
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Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 22 Mayıs Cuma itibarıyla 21 bin 48'e yükseldi. 210 milyon nüfuslu ülkede, salgının en ağır yaşandığı Sao Pauolo kentindeki Formosa Mezarlığı'nda corona virüs ölümleri nedeniyle yeni mezarlar kazılırken, görevlilerin günde ortalama 1000'e yükselen defin işlemlerine yetişmekte zorlandığı belirtiliyor.
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Salgının başlarında virüsün 'göründüğü kadar önemli bir tehlike arz etmediği' yönünde açıklamalar yapan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise eleştirilerin hedefinde yer alıyor.
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Covid-19'u tedavi ettiği kanıtlanmamış klorokin ve hidroksiklorokin gibi ilaçların kullanılmasını tavsiye etmesinin ardından üst düzey bazı sağlık bakanlığı yetkilileri de istifa etti. Yerlerine askerler atandı.
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Orduda aktif general olan yeni Sağlık Bakanı Eduardo Pazuella da bu ilaçların hafif vakalarda kullanılması için genelge yayımladı.
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Aralarında Meksika, Şili ve Peru'nun da bulunduğu pek çok bölge ülkesi de hızla yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor.
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ABD'deki yeni vakaların sayısındaki artışın artık düz bir eğriye dönüştüğü ve bir çok Avrupa ülkesinde yeni vakaların sayısının azalmaya başladığı gözönüne alındığında Latin Amerika'nın salgının yeni merkez üssü olduğunu söylemek mümkün.
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Kıtada ilk vaka Brezilya'da <br> <br> Latin Amerika’dan ilk teyit edilmiş vaka haberi 26 Şubat’ta Brezilya’dan geldi. Ancak araştırmacılar aslında çok daha erken, Ocak ayında görülmeye başlamış olabileceğini gösteren veriler olduğunu söylüyorlar. O tarihten itibaren koronavirüs bölgedeki her ülkeye yayıldı.
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Avrupa Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre kıtada 600 binden fazla vaka kaydedildi ve şu ana kadar 30 binden fazla insan Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
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Bunlar, Avrupa ve ABD'dekiyle kıyaslandığında çok daha düşük rakamlar ama Latin Amerika'da çok daha az test yapıldığını ve Covid-19 ölümlerinin tümünün kayda geçirilmemiş olabileceğini de hesaba katmak gerekiyor.
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Salgın kıtada en çok Latin Amerika'nın en kalabalık iki ülkesi Meksika ve Brezilya'da can aldı. Meksika'da şu ana kadar 6 bin, Brezilya'da ise 21 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.
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Fakat araştırmacılar her iki ülkede de gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini Covid-19 ölümlerinin bir çoğunun bildirilmediğini ya da teşhis edilemediğini düşünüyorlar.
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Henüz zirveye ulaşılmadı <br> <br> ABD ve Avrupa’daki çoğu ülkenin aksine, Latin Amerika’daki pek çok ülkede yeni vaka sayısı ve ölümler hala her gün artış gösteriyor.
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Brezilya, Meksika ve Peru'yu günlük ölümler bakımından Avrupa'nın en çok can kaybı yaşanan ülkeleri olan İngiltere, İtalya ve Fransa ile karşılaştırıldığında, ölümlerin her yerde azaldığı ama Latin Amerika ülkelerinde hala arttığı görülüyor.
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Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya salgının yeni merkezi oldu: Mezarlar yetişmiyor
Latin Amerika'daki çok sayıda ülkede koronavirüs vakalarının sayısında hızlı bir artış var. Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en fazla görüldüğü olduğu ikinci ülke oldu.


Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 947 kişi öldü

  • Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 947 artarak 24 bin 324’e yükseldi. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 437 artışla 196 bin 847’ye çıktı. Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 149 bin 318 olarak açıklandı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Meksikalı genç karantinadayken uzaktan Müslüman oldu
OYNAT 00:59
Meksikalı genç karantinadayken uzaktan Müslüman oldu
Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayan Hector Bonilla isimli genç uzun zamandır internet üzerinden İslamiyet'i araştırırken, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu Meksika Temsilcisi Osman Reyes Salcedo'nun hazırlamış olduğu videolara rastlayarak, izlemeye başladı. Bir süre videoları izleyen Hector Bonilla, İDDEF Meksika Temsilcisi Osman Reyes ile iletişim kurarak istediği kitaplardan İslamiyet hakkında bilgi edindi. İDDEF'in Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden devam ettiği haftalık sohbetlerini de izleyerek daha da etkilenen Hector Bonilla, görüntülü konuşmada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.


Hindistan'da son 24 saatte 418 kişi öldü

  • Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 418 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bin 894'e yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 16 bin 922 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 473 bin 105'e çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 271 bin 697 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Meksika, Brezilya ve Hindistan'da can kayıpları artıyor
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Meksika, Brezilya ve Hindistan'da can kayıpları artıyor

Üç ülkeden korkunç rakamlar: Binin altına düşmüyor
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Üç ülkeden korkunç rakamlar: Binin altına düşmüyor

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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedavide kullanılan ve yurt dışından getirilen Favipiravir isimli ilaç Türk bilim insanları tarafından yerli imkanlar ile 40 gün gibi çok kısa bir sürede üretilerek büyük bir başarı sağlandı. İlk numunesinin Bakan Varank'a teslime edildiği ilaç ruhsat işlemlerinin tamamlanmasının ardından koronavirüs hastalarına verilmeye başlanacakken, yurt dışına ihracı da gerçekleştirilecek. Pandemi sürecinde solunum cihazından sonra ilaç tarafında da bağımlılığı sona erdirecek projenin başında ise Doç. Dr. Mustafa Güzel bulunuyor. ABD'de bilimsel çalışmalar yürütürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli ilaç söylemlerinden etkilenerek yurda dönüş yapan Güzel, ilaç için 10 milyon lira gibi bir rakamın harcandığını vurgularken, yerli sentezle üretilen ilacın koronavirüse karşı çok büyük etkisi olduğunun da altını çiziyor.
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