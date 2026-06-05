Çevre bahaneli etnik temizlik

Haydut devlet İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistin topraklarını yutmaya yönelik yeni bir adım daha attı. İşgal yönetimi, şehrin kuzeyindeki Kalandiya bölgesindeki araziler üzerinde devasa bir atık işleme tesisi kurma sürecini resmen başlattı. Plan kapsamında İsrail, mevcut Ayrım Duvarı güzergâhını değiştirerek köyün iç kesimlerindeki Filistin arazilerine doğru genişletecek. Projenin uygulanması halinde yaklaşık 278 dönüm Filistin toprağına el konulacak.

TARIM ARAZİLERİ HEDEFTE

Proje alanında yaklaşık 40 Filistinli ailenin yaşadığı evler bulunuyor. Ayrıca onlarca dönümlük verimli tarım arazisi de planlanan tesis sahası içerisinde kalıyor. Bölgede zeytinlikler, tahıl ekim alanları ve sebze üretim sahaları bulunuyor. Bu kapsamda İsrail, Filistinlilerin geçim kaynaklarını da doğrudan hedef alıyor. Kudüs Valiliği, bu girişimin işgal yönetiminin yıllardır sürdürdüğü ilhak ve toprak gasbı politikalarının yeni bir halkası olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, arazi gaspının derinleştirilip İsrail kontrolünün genişletilmesinin, Filistin nüfusu üzerindeki baskının arttırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

HALK SAĞLIĞINA TEHDİT

Kalandiya’da kurulması planlanan tesiste, farklı türdeki atıkların enerjiye dönüştürüleceği belirtiliyor. Tesise plastik ve kağıt atıkları ile çeşitli yanıcı maddeler taşınacak, elde edilen enerji ise İsrail elektrik şebekesine aktarılacak. İsrail’in “çevre yatırımı” olarak sunduğu sözde projeye tepki gösteren Kudüs Valiliği, projeyi “çevresel ırkçılığın açık bir örneği” olarak tanımladı. Tesisin yalnızca toprak kaybına yol açmayacağı, aynı zamanda ciddi sağlık ve çevre sorunlarını da beraberinde getireceği kaydedildi.

İSTİLACI BİRİMLER İNŞA EDİLECEK

Öte yandan İsrail'in fanatik maliye bakanı Bezalel Smotrich, çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan üç yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 2.000'den fazla yeni konutun inşasını içeren büyük bir genişleme planını duyurdu. Smotrich, bir planlama komitesinin 2162 yeni istilacı birimin inşasını onayladığını açıkladı. Bunların arasında işgal altındaki Kudüs yakınlarında 1006 istilacı birim, Filistin kenti Nablus yakınlarında 922 istilacı birim ve El Halil yakınlarında 234 istilacı birim bulunuyor.



