Dünya Cezayirden korkutan açıklama En kötü senaryoya hazırlık yapıyoruz
KORONAVİRÜS

Cezayir'den korkutan açıklama: En kötü senaryoya hazırlık yapıyoruz

Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, ülkede yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemeye yönelik "En kötü senaryoya hazırlık yapıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Ülkede tespit edilen vaka sayısının 139'a ulaştığı belirtilmişti.
Ülkede tespit edilen vaka sayısının 139'a ulaştığı belirtilmişti.

Sağlık Bakanı Buziyd, ülkenin resmi radyo kanalına yaptığı açıklamada, Cezayir'de Kovid-19 ile ilgili farklı bir safhaya geçtiklerini belirtti.

  • Buziyd, salgını engellemeye yönelik "En kötü senaryoya hazırlık yapıyoruz" diyerek, ülkede olağanüstü tedbirlerin alınması konusunda "Bu karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisindedir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, dün Bakanlar Kurulu toplantısında, "Ülkedeki sağlık sıkıntısıyla ilgili yeni tedbirler alınacağını" açıklamıştı.

Cezayir'de son olarak yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybının 15'e, tespit edilen vaka sayısının ise 139'a ulaştığı belirtilmişti.

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