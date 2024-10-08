CIA: İran bir hafta içinde nükleer bomba üretebilir

CIA Direktörü William Burns, İran'ın bir hafta içinde nükleer bomba üretme kapasitesine sahip olduğunu, ancak buna karar verdiğine dair bir kanıt olmadığını söyledi.





Georgia'da düzenlenen bir güvenlik konferansında konuşan Burns, İran'ın nükleer programında ilerleme kaydettiğini ve nükleer silah üretimine olanak sağlayacak düzeyde seyreltilmiş uranyum biriktirdiğini söyledi.









Hamaney'in isteği doğrultusunda askıya alındı

Burns, İran'ın istediği takdirde atom bombası üretebilecek kapasitede olduğunu ve dış dünyanın buna yanıt vermesi için daha az zaman kaldığını ifade etti.





Bununla birlikte, İran lideri Ali Hamaney'in nükleer silah programını askıya alma kararından döndüğüne dair bir kanıt bulunmadığını belirten Burns, ABD istihbarat kurumları nın İran'ın geçen yıl Hamaney 'in isteği doğrultusunda söz konusu nükleer programı askıya aldığı na inandığını da sözlerine ekledi.









İran'ın nükleer bomba üretmeye daha yakın olduğunu belirtti

ABD dış istihbaratının başındaki isim, Tahran'ın bir füze cephaneliği inşa ederek envanterini geliştirdiğini ifade etti ve ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana İran'ın nükleer bomba üretmeye daha yakın olduğunu belirtti.





Son günlerde başkent Tahran yakınlarındaki Simnan eyaletinde meydana gelen depremin nükleer denemeyle ilgili olduğu yönündeki söylentilere yanıt olarak İran Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakın Noor News internet sitesi “ İran'ın ilk nükleer denemesi yle ilgili yabancı medya tarafından yayılan asılsız söylentiler in tamamen yanlış olduğunu ve İran'ın nükleer ve savunma doktriniyle çeliştiğini” belirtmişti.









Tahran'ın tüm senaryolara hazırlıklı

CIA Direktörü Burns'ün açıklamaları ve nükleer denemeden bahsetmesi, Tel Aviv'in Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a Beyrut'ta düzenlediği suikastın ardından Tahran'ın İsrail'i onlarca füzeyle hedef alması ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini bombalama tehditleri arasında geldi.





ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmasından yana olmadığını defalarca vurgulaması, Tahran'ın ise tüm senaryolara hazırlıklı olduğu açıklaması bölgenin en dikkat çekici gündemleri arasında.



