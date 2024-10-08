CIA: İran bir hafta içinde nükleer bomba üretebilir

Burns, İran'ın istediği takdirde atom bombası üretebilecek kapasitede olduğunu ve dış dünyanın buna yanıt vermesi için daha az zaman kaldığını ifade etti.
CIA Direktörü William Burns, İran'ın bir hafta içinde nükleer bomba üretme kapasitesine sahip olduğunu, ancak buna karar verdiğine dair bir kanıt olmadığını söyledi.
Hamaney'in isteği doğrultusunda askıya alındı
Burns, İran'ın istediği takdirde atom bombası üretebilecek kapasitede olduğunu ve dış dünyanın buna yanıt vermesi için daha az zaman kaldığını ifade etti.
İran'ın nükleer bomba üretmeye daha yakın olduğunu belirtti
ABD dış istihbaratının başındaki isim, Tahran'ın bir füze cephaneliği inşa ederek envanterini geliştirdiğini ifade etti ve ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana İran'ın nükleer bomba üretmeye daha yakın olduğunu belirtti.
Tahran'ın tüm senaryolara hazırlıklı
CIA Direktörü Burns'ün açıklamaları ve nükleer denemeden bahsetmesi, Tel Aviv'in Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a Beyrut'ta düzenlediği suikastın ardından Tahran'ın İsrail'i onlarca füzeyle hedef alması ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini bombalama tehditleri arasında geldi.