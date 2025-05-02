CIA'den Çinli yetkililere çağrı: ABD ajanı olun

"Hayatı boyunca azimle zirveye ulaşan bu adam, artık statüsünün ne kadar yüksek olursa olsun, bu çalkantılı ve huzursuz zamanlarda ailesini korumaya yetmeyeceğini derinden idrak ediyor. Kendi geleceğini kontrol altına almak ve yıllar süren emeğiyle inşa ettiği başarıları ve ailesini korumanın yolunu bulmak istiyor. Sahip olduğu her şeyin bir anda yok olabileceğinin farkında olan bu adam, CIA ile güvenli bir şekilde iletişime geçmek gibi zor ama hayati bir karar veriyor