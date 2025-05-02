Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
CIA'den Çinli yetkililere çağrı: ABD ajanı olun

CIA'den Çinli yetkililere çağrı: ABD ajanı olun

19:452/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
CIA, Çinli yetkililere devlet sırlarını sızdırmalarını teklif etti.
CIA, Çinli yetkililere devlet sırlarını sızdırmalarını teklif etti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Çin devlet yetkililerine ABD ile istihbarat işbirliği yapmalarının sebeplerini ve nasıl iletişime geçebileceklerini sosyal medyadan yayınladıkları Çince video ile duyurdu. Yayınlanan videoda üst düzey bir ÇKP üyesini canlandıran oyuncu, ailesi için hissettiği korkuyu anlatıyor.

CIA, Çin'deki devlet yetkililerine taraf değiştirmeleri ve ABD'ye devlet sırlarını sızdırmaları çağrısında bulunan Çince bir sosyal medya kampanyası başlattı.


ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) akılalmaz bir adım geldi. CIA, Çin'deki devlet yetkililerine taraf değiştirmeleri ve ABD'ye devlet sırlarını sızdırmaları çağrısında bulunan Çince bir sosyal medya kampanyası başlattı. İstihbarat teşkilatının dün yayınladığı 2 videoda, iktidardaki Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) hayal kırıklığına uğrayan ve ardından CIA ile temasa geçen Çinli yetkililerin kurguya dayalı sahnelerini içerdiği görüldü. Facebook, Telegram, Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarında yayınlanan videolarda, CIA ile "güvenli" ve "emniyetli" şekilde nasıl iletişime geçileceğiyle ilgili talimatlar yer alıyor.

CIA'in sosyal medya hesaplarından çağrı.

"Neden CIA ile iletişime geçtim: Geleceğimi kontrol altına almak için"


CIA videolarından birinde, üst düzey bir ÇKP üyesini canlandıran bir oyuncu, ailesi için hissettiği korkuyu anlatıyor. Videonun Çince açıklamasında ise,
"Hayatı boyunca azimle zirveye ulaşan bu adam, artık statüsünün ne kadar yüksek olursa olsun, bu çalkantılı ve huzursuz zamanlarda ailesini korumaya yetmeyeceğini derinden idrak ediyor. Kendi geleceğini kontrol altına almak ve yıllar süren emeğiyle inşa ettiği başarıları ve ailesini korumanın yolunu bulmak istiyor. Sahip olduğu her şeyin bir anda yok olabileceğinin farkında olan bu adam, CIA ile güvenli bir şekilde iletişime geçmek gibi zor ama hayati bir karar veriyor
" ifadeleri yer alıyor.

Bir diğer video ise,
"Liderimizin refah vaatlerini defalarca yerine getirememesi artık herkesin bildiği bir sır haline geldi. Artık kendi hayallerim için çalışmaya başlama zamanı"
sözleriyle paylaşıldı.

Videolar, "Neden CIA ile iletişime geçtim: Geleceğimi kontrol altına almak için" ve "Neden CIA ile iletişime geçtim: Daha iyi bir yaşam için" başlıklarıyla paylaşıldı.


ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı

"CIA'nın temel görevlerinden biri, istihbarat toplamaktır"

CIA Başkanı John Ratcliffe sosyal medya kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada,
"CIA'nın temel görevlerinden biri, başkan ve politika yapıcılar için istihbarat toplamaktır. Bunu yapma yollarımızdan biri de, sırları çalmamıza yardımcı olabilecek kaynakları işe almaktır"
dedi.

#ABD
#Çin
#Casus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan mayıs ayına özel yeni kampanya: 33 bin TL'ye TOGG T10X fırsatı! Sıfır faiz ve 48 aya varan vade seçenekleri