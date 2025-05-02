CIA'den Çinli yetkililere çağrı: ABD ajanı olun

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Çin devlet yetkililerine ABD ile istihbarat işbirliği yapmalarının sebeplerini ve nasıl iletişime geçebileceklerini sosyal medyadan yayınladıkları Çince video ile duyurdu. Yayınlanan videoda üst düzey bir ÇKP üyesini canlandıran oyuncu, ailesi için hissettiği korkuyu anlatıyor.
CIA, Çin'deki devlet yetkililerine taraf değiştirmeleri ve ABD'ye devlet sırlarını sızdırmaları çağrısında bulunan Çince bir sosyal medya kampanyası başlattı.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) akılalmaz bir adım geldi. CIA, Çin'deki devlet yetkililerine taraf değiştirmeleri ve ABD'ye devlet sırlarını sızdırmaları çağrısında bulunan Çince bir sosyal medya kampanyası başlattı. İstihbarat teşkilatının dün yayınladığı 2 videoda, iktidardaki Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) hayal kırıklığına uğrayan ve ardından CIA ile temasa geçen Çinli yetkililerin kurguya dayalı sahnelerini içerdiği görüldü. Facebook, Telegram, Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarında yayınlanan videolarda, CIA ile "güvenli" ve "emniyetli" şekilde nasıl iletişime geçileceğiyle ilgili talimatlar yer alıyor.
"Neden CIA ile iletişime geçtim: Geleceğimi kontrol altına almak için"
Videolar, "Neden CIA ile iletişime geçtim: Geleceğimi kontrol altına almak için" ve "Neden CIA ile iletişime geçtim: Daha iyi bir yaşam için" başlıklarıyla paylaşıldı.