Sinemada ABD-Çin restleşmesi

ABD Başkanı Trump’ın Çin başta olmak üzere gümrük vergisi kozunu işleme sokması dünya ticaretini sarstı. Söz konusu ABD ve Çin olunca sinema da nasibini alacak elbette. Zira ABD’nin Hollywood’u varsa Çin’in de son dönemde yükselen sineması var. On milyarlarca dolarlık sektörler nasıl etkilenecek? Ve bu gelişmeler Türkiye başta olmak üzere diğer sinema sektörlerinde nasıl karşılık bulacak?

Donald Trump

Geçtiğimiz yıl ABD, Çin’den 440 milyar dolar değerinde mal ithal ederken, Çin ise ABD’den 145 milyar dolar mal satın aldı. Trump, bu aradaki makası ülkesi lehine daraltmak istiyor. “Üretimimizi kendimiz yapalım” dedi ama bu durum gerçeklerle pek de uyuşmuyor. Zira Çin, ucuz üretimin cenneti şeklinde bir ekonomi modeli ile son 20 yılda yükseldi.





HOLLYWOOD FİLMLERİNİN HASILAT CENNETİ ÇİN!

Trump’ın Çin ekonomisini hedef alan gümrük vergisi hamlesine karşın Pekin yönetimi de aynı şekilde karşılık verdi. Ancak Çin’in bir hamlesi daha var. Ülkeye girecek olan ABD filmlerine kısıtlama getiriliyor. Dünyanın en geniş dağıtım ağına sahip ABD filmleri ve firmaları için bu adım etkisi gibi gelebilir ancak öyle değil. Çünkü son dönemde Çin’deki sinema salonları dünyanın en çok hasılat oluşturan sektörü durumunda. Hollywood filmleri de bu büyük pastadan nasibini alıyor elbette.

“Avengers: Endgame”, “Furious 7” ve “Avatar: The Way of Water” gibi filmler hasılatlarının ciddi kısmını Çin’den elde etti. Şu an da “A Minecraft Movie” Çin’de ciddi hasılat elde ediyor.

Çin, ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci sinema pazarına sahip. Hollywood’un en büyük yapımları son yıllarda Çin’de vizyona giriyor ve küresel hasılatın yüzde 25’ine varan oranda ek katkı elde ediyor. Son vergi restleşmesi ile Hollywood’un can damarlarından biri de kesilmiş olacak. Zaten sinemaya izleyici çekme sorunu yaşanırken, bu durum ABD sinema sektörü açısından iç açıcı görünmüyor.





TÜRKİYE İÇİN FIRSAT OLABİLİR Mİ?

Peki, Hollywood için sıkıntı teşkil eden bu durum başka merkezler için fırsat olabilir mi?

Başlangıçta cevap evet. Ancak Hollywood kadar üretim yapan merkez az olduğundan Türkiye gibi bölgelerin kısa vadede fayda elde etmesi zor görünüyor. Krizin uzaması durumunda ise Türkiye, fayda elde edecek ülkeler listesinde yer alıyor.

Söz konusu krizin ne kadar süreceğine dair doğru okuma yaptıktan sonra Çin sinema pazarına doğru hamle yapmak gerekebilir. Çünkü daha önce de bu sayfada ifade ettiğimiz gibi Çin’de sinema salonları, dünyanın en verimli hasılat verilerine sahip son dönemde. Buraya yönelik üretimler, orta ve uzun vadeli adımlar çok ciddi kapılar açabilir. On milyonlarca dolarlık filmler yapmamız mümkün değil. Ancak bize özgü, dizi sektöründen de tecrübe ile dünya halklarının ilgi duyacağı hikayelerle yeni bir pazar açılabilir.



