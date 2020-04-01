Çin koronavirüs ile ilgili gizlediği rakamları ilk kez açıkladı: Asemptomatik Kovid-19 vakaları büyük yankı uyandırdı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, asemptomatik vaka sayısının ve durumunun bundan böyle düzenli açıklanacağı kaydedildi.

Virüsün yol açtığı öksürük, ateş, akciğer iltihaplanması ve solunum yetmezliği belirtilerini göstermeyen vakaların ilk kez resmi olarak duyurulması, Çin yönetiminin hastalık rakamlarını olduğundan düşük gösterdiği eleştirilerine yol açtı.

Kovid-19 vakalarının yaygın görüldüğü ülkeler, vaka sayılarını, hastalık belirtisi görülüp görülmediğine bakmaksızın, pozitif test sonuçlarına göre bildiriyor.

Çin ise düne kadar sayısını açıklamadığı asemptomatik vakaları dışarda bırakarak yalnızca hastalık düzeyindeki vakaları toplam sayıya dahil ediyordu.

Kovid-19 tespit edilen bireyler, hastalık belirtisi göstermeseler de "taşıyıcı" olarak virüsü bulaştırabiliyor ya da virüsün kuluçka süresi içinde hastalık belirtisi göstermeye başlayabiliyor.

TESPİT EDİLMELERİ İÇİN TESTLER YAYGINLAŞTIRILACAK

Öte yandan Pekin yönetimi, yurt içinde büyük ölçüde kontrol altına alınmış görünen salgının yeniden ivme kazanmasını önlemek üzere, "asemptomatik" vakaların tespiti için testlerin yaygınlaştırılmasına ve kontrol tedbirleri uygulamasına karar verdi.

China Daily gazetesindeki habere göre, Başbakan Li Kıçiang Başkanlığında yapılan Komünist Parti Merkez Komite toplantısında, bu konuda alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, hastalık belirtisi göstermeyen Kovid-19 taşıyıcılarının tespiti ve kontrol altına alınmasının yeni bir salgın dalgasının ortaya çıkmasını önlemek için kritik olduğu vurgulandı.

Bunun için virüs tespit edilen hastalarla yakın temasta bulunanların sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve şüphe halinde karantinaya alınmasına karar verildi.

Ayrıca hastalık belirtisi göstermediği halde virüs tespit edilen "taşıyıcı" kişilerin de Kovid-19 hastaları gibi karantinaya alınmaları ve müşahede altında tutulmaları istendi.

Öte yandan hastalık belirtisi göstermeyen vakaların tespiti için salgın bölgesinde tesadüfi örneklem yöntemiyle testler yapılması ve olası salgın kaynaklarının araştırılması gerektiği belirtildi.

SON 24 SAATTE 36 VAKA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ülkede son 24 saatte 36 yeni vakaya rastladı. Bunların tamamının yurt dışından gelen ve hastalığı orada kapmış kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte yalnızca 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede şu ana dek toplam 81 bin 518 vaka görülürken, 3 bin 312 can kaybı yaşandı.

Kovid-19 bulaşan kişilerle yakın temasta olan 706 bin 17 kişinin tespit edildiği, bunlardan 19 bin 853'ünün müşahede altında olduğu belirtildi.

FOTOĞRAF 14 Restoran zincirinden yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgının yarattığı zorlu faaliyet şartları nedeniyle şirketin iflas ettiği bildirildi. 21 yıl önce Londra'da İtalyan şef Antonio Carluccio tarafından kurulan Carluccio's’un bünyesinde yaklaşık 2 bin kişi çalışıyordu. Zincirin, iflasın ardından çalışanların üç ay boyunca İngiliz hükümeti tarafından maaşlarının yüzde 80’inin 2 bin 500 sterline kadar ödenmesini öngören hibe programından faydalanması bekleniyor. Restoran zincirinin iflas sürecini yöneten FRP şirketinin ortaklarından Geoff Rowley ise, “Daha önce hiç örneği görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Konaklama ve ağırlama sektörünün koranavirüs nedeniyle karşılaştığı zorluklar ortada.“ ifadelerini kullandı. Zincirin İngiltere ve İrlanda'da toplam 73 restoranı vardı. Dünyaca ünlü restoran zinciri koronavirüs nedeniyle iflas etti Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan dünyaca ünlü İtalyan restoran zinciri Carluccio's iflas etti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 17 Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 803 bin kişinin yakalandığı küresel pandemi hızla yayılıyor. Afrika kıtasındaki 54 ülkenin 5'inde resmi verilere göre şu ana kadar hiçbir vaka tespit edilmedi. Uzmanlar, bunu bazı ülkelerin izole konumlarına, bazı ülkelerde de vakaları tespit edecek ekipman eksikliğine bağlıyor. Şu ana kadar sadece küçük ve izole ada ülkelerinin yanı sıra Yemen'de görülmedi. Ayrıca dışa kapalı Kuzey Kore'de de şimdiye kadar pozitif bir vaka görülmedi. Hiç vakanın görülmediği Komorlar Birliği'nde sıtma tedavisi mi etkili? Hint Okyanusu'nda, batısındaki Mozambik ve doğusundaki Madagaskar adası arasında bulunan Komorlar Birliği'nde de resmi verilere göre henüz Kovid-19 vakası görülmedi. Ülkede bazı sağlık uzmanları, sıtmaya karşı ülke genelinde geniş çaplı artemisinin tedavisi uygulanmasının şu ana kadar henüz koronavirüs tespit edilmemesiyle bağlantısının bulunduğunu, ancak bunun bilimsel olarak kanıtlanmış bir görüş olmadığını ifade etti. Güney Afrika'nın 2 milyon nüfuslu ülkesi Lesotho'da, henüz hiçbir vakanın görülmemesine rağmen dün 25 günlük ulusal karantina ilan edildi. Diğer yandan, geçen haftaya kadar virüs test kiti ya da tarama merkezi olmayan ülkeye, Çinli milyarder işadamı Jack Ma'nın bağışlarıyla 26 Mart'ta ilk test kitleri ulaştı. Yetkililer, 8 şüpheli vaka olduğunu, test sonuçlarının yakın zamanda ulaşacağını bildirdi. Malavi hükümeti, şüpheli vakalara test yapılmasına rağmen, henüz vaka görülmediğini açıkladı. Virüsün er ya da geç ülkeye ulaşacağını belirten hükümet yetkilileri, yurt dışından gelenlerden kendilerini karantinaya almalarını istedi. Atlantik Okyanusu'ndaki turistik ada ülkesi Sao Tome ve Principe'te de henüz Kovid-19 vakası tespit edilmedi. Pandemiye hazırlık kapsamındaki ilk önlemlerde, virüsün yaygın görüldüğü ülkelerden Sao Tome ve Principe'e gelenler karantinaya alınıyordu. Virüsün dünyada hızla yayılmaya başlamasıyla Sao Tome ve Principe, ülke ekonomisinin ana direği turizme vereceği zarara rağmen sınırlarını kapattı. Aralık 2013'ten bu yana süren iç savaşın geçen şubat ayına kadar devam ettiği Güney Sudan'da henüz hiçbir vakanın görülmemesi, ülkeye uluslararası uçuşların azlığına bağlanıyor. Sadece 500 kişiye test yapabilme olanağı bulunan ülkede, en büyük endişe kaynağını son haftalarda dışarıdan gelen yabancı insani yardım çalışanları oluşturuyor. Güney Sudan, virüsün yayılmasına önlem olarak okulları kapattı, düğün ve cenazeler dahil tüm toplu etkinlikleri yasakladı, uluslararası tüm uçuşları durdurdu ve hayati olmayan iş kollarını kapattı. Koronavirüsün yayılmadığı 7 ülke Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Afrika'nın 5 ülkesi ile dışa kapalı Yemen ve Kuzey Kore'de henüz tespit edilmedi. BiP'te paylaş

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