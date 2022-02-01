Dünya Çin medyası Türkiye deniz savaşlarının geleceği mini denizaltıları geliştiriyor
AVRUPA

Çin medyası: Türkiye deniz savaşlarının geleceği mini denizaltıları geliştiriyor

Milli SİHA ve İHA'larla dünyanın en iyileri arasına giren Türkiye, milli denizaltı teknolojisiyle de dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Hong Kong merkezli Asia Times Türkiye'nin mini denizaltılarını gündemine taşıdı. Yazıda, Türk mini denizaltılarının oyun değiştirici özelliğine dikkat çekilerek Türkiye'nin Karadeniz'de Rus deniz kuvvetlerini dengeleyen tek NATO üyesi olduğunun altı çizildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin medyası: Türkiye deniz savaşlarının geleceği mini denizaltıları geliştiriyor
Türkiye'nin mini denizaltıları.

Saffet Özdemir

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayiindeki başarılarını kaleme alan yazıların bir yenisine mini denizaltılar eklendi. Asia Times'da "Türkiye'nin Küresel İhracat İçin Tasarlanmış Milli Denizaltıları" başlıklı bir analiz yayımlandı. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Oyun değiştirici"

"Türkiye, çevre denizlerde faaliyet göstermek ve küresel silah pazarlarında potansiyel satış için mini denizaltıları geliştiriyor. Mini denizaltılar deniz savaşının geleceği için olası bir “oyun değiştirici” olarak görülüyor. Daha büyük gemilerden daha küçük olmalarına ve daha az menzile sahip olmalarına rağmen, mini denizaltılar kıyı operasyonlarında son derece etkili."

STM500
STM500

"Türkiye Rusya'nın deniz gücünü dengeleyen tek NATO üyesi"

"Şu anda Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile birlikte Karadeniz'de yasal olarak denizaltı konuşlandırabilen üç NATO üyesinden biri. Rusya'nın Karadeniz Filosu, çok sayıda savaş gemisine sahip. Dolayısıyla Türkiye, Rusya'nın Karadeniz'den Akdeniz'e deniz kuvvetleri projeksiyonunu kontrol edebilecek tek NATO üyesi. Türkiye'nin STM500 taarruz denizaltıları Rus teknelerini dengeleyebilir ve Ankara'yı NATO standartlarında düşük maliyetli ekipman tedarikçisi olarak konumlandırabilir. Türkiye'nin mini denizaltıları , Rusya'yı Karadeniz'de dengelemek için faydalı bir araç olacak."

"Bütçesi olmayan ülkeler de faydalanabilecek"

"Türkiye'nin “ Mavi Vatan ” konsepti, deniz modernizasyonu için güçlü uluslararası ortaklıklar gerektiren büyük güç hırslarına denizcilik boyutunu da katıyor. Mini denizaltılar, NATO standartlarına uymak isteyen ancak Filipinler ve Ukrayna gibi daha pahalı ya da ABD ve Batı yapımı ekipman satın almak için bütçesi olmayan ülkeleri de potansiyel olarak davet edecek."

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