Çin’de yerel kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi: 400 hasta ise iyileşerek taburcu edildi

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise yurt dışı kaynaklı vakaların yüzde 90’ının Çin pasaportu taşıdığı ifade edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin anakarasında koronavirüs (Kovid-19) salgınında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 3 bin 287’ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada yeni gerçekleşen ölümlerin tamamının, salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiği belirtildi. Çin anakarasında toplam vaka sayısının da 81 bin 285’e yükseldiği aktarıldı. Yetkililer, 401 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği, toplam taburcu edilen vaka sayısının ise 74 bin 51’e yükseldiğini belirtti.

Komisyonun açıklamasında, yeni tespit edilen yurt dışı kaynaklı 67 vakanın 18’inin Şanghay, 12’sinin İç Moğolistan ve 11’inin Guangdong eyaletinde görüldüğü, yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısının ise 541’e ulaştığı bilgisi de verildi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise yurt dışı kaynaklı vakaların yüzde 90’ının Çin pasaportu taşıdığı ifade edildi.

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