Dünya Çinde yerel kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Yeni vakalar yurt dışı kaynaklı
KORONAVİRÜS

Çin’de yerel kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi: Yeni vakalar yurt dışı kaynaklı

Çin anakarasında dün yerel kaynaklı yeni koronavirüs vakası bildirilmezken, salgında 4 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Ülkede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 281’e yükseldi.
Ülkede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 281’e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün yerel kaynaklı yeni koronavirüs (Covid-19) vakasına rastlanmadığını açıkladı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, yurt dışı kaynaklı 47 yeni vakanın kayıtlara geçmesi sonucu ülkedeki dış kaynaklı vakaların toplam sayısının 474’e yükseldiği ifade edildi. Ülkede şu ana dek kayıtlara geçen toplam Covid-19 vakası sayısı ise 81 bin 218’e çıktı.

  • Çin anakarasında koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlerden 3’ünün salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini bildirdi.

Böylece, ülkede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 281’e yükseldi.
Komisyon, dün 491 kişinin hastanelerden taburcu edildiği, şu ana kadar taburcu edilen toplam kişi sayısının 73 bin 650’ye ulaştığı bilgisini verdi.

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