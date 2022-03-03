Dünya Çinden şaşırtan hamle İttifak çatırdıyor mu?
ASYA

Çin'den şaşırtan hamle: İttifak çatırdıyor mu?

Rusya'nın operasyon kararı alarak Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan çatışmalar bir haftayı doldurdu. Rusya ise bu hamlesinin sonunda artık dünyada hiç olmadığı kadar yalnız. Putin'in en yakın dostlarından Şi Cinping ve Rusya'nın en büyük müttefiki Çin'in pozisyonu da hiç olmadığı karar karmaşık.

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Haber Merkezi Diğer
Çinden şaşırtan hamle: İttifak çatırdıyor mu?
Foto: Arşiv.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın doğusuna yapacağı askeri operasyonu duyurmadan saatler önce, ABD, Moskova ve Pekin'i "hiç de liberal olmayan" bir dünya düzeni yaratmak için birleşmekle suçladı.

  • Ukrayna-Rusya krizi, Çin için birçok alanda büyük zorluk teşkil ediyor. Rusya ve Çin arasındaki diplomatik ilişkinin her zamankinden daha yakın hale geldiği, diğer ülkeler boykot ederken Putin'in Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatlarına katılan az sayıda dünya liderinden biri olmasından anlaşılabilir.

Putin'in, Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrol ettiği iki bölgeyi resmen tanımak ve oraya asker göndermek için Olimpiyatların sona ermesini beklemesi dikkat çekici bir durum.

Çin hükümeti, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda tüm tarafları Ukrayna'daki gerilimi düşürmeye çağırdı.

Ancak şimdi Rusya tüm bu baskıyı dağıttığına göre, çatışmalar tırmanırken Çin'in resmi konumu ne olacak?

Avrupa'da bir savaşı desteklerken görülemeyeceğini düşünen Çin hükümeti, aynı zamanda Moskova ile askeri ve stratejik bağlarını güçlendirmek istiyor.

Ukrayna'nın bir numaralı ticaret ortağı olan Çin, Kiev ile iyi ilişkiler sürdürmek istese de, onun topraklarına asker gönderen hükümetle müttefik olması bunu zorlaştırabilir.

Ayrıca, Rusya'yı desteklediği düşünülürse, Batı Avrupa'yla yaptığı ticaretin geri tepme olasılığı da var.

Siren sesleri içindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yeni görüntüler
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Siren sesleri içindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yeni görüntüler
Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler çalmaya devam ediyor.

ÇİN'İN DIŞ POLİTİKASI DEĞİŞECEK Mİ?

Çin liderlerinden sürekli olarak uzak durulmasının sebebi, onların başkalarının içişlerine karışmaması ve diğer ülkeleri içişlerine karıştırmamasındandı.

  • Ancak geçen hafta, şaşırtıcı bir şekilde Çin, Ukrayna'nın işgalini kınayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada çekimser kaldı.

Bazı analistler, Pekin'in oylamada Rusya'ya katılmasını bekliyordu, ancak bunun olmaması "Batı için bir kazanç" olarak tanımlandı. Bu, Pekin'in müdahaleden uzak duruşunun bir işaretiydi.

Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Venbin Vang'in Ukrayna'da olup biteni bir "işgal" olarak nitelendirmeyi reddetmesinin de göstereceği gibi, ülke şu anki durumu kınamaktan hala uzak.

Pekin'in durumun farkında olduğu ve kasıtlı olarak görmezden geldiğine dair doğrulanmamış haberler de var.

Amerikan New York Times gazetesinin kimliği belirtilmeyen ABD yetkililerine atıfta bulunduğu bir rapora göre, Washington geçtiğimiz aylarda defalarca Çin'e soruna müdahale etme ve Rusya'ya Ukrayna'yı işgal etmeme mesajı verme çağrısı yaptı. Amerikalı yetkililer daha sonra Pekin'in bu bilgiyi Moskova ile paylaştığını öğrendiğini, ABD'nin anlaşmazlık çıkarmak istediğini ve Çin'in Rusya'nın planlarını engellemeye çalışmayacağını söyledi.

Rusya'nın saldırıları Kiev'de sürüyor: Binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki metro istasyonları sığınaklara dönüştürüldü.
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.İstasyona sığınanlar arasında yer alan 23 yaşındaki Anya, istasyon yeterince derinde olduğu için insanların metroda kalmanın güvenli olduğunu düşündüklerini söyledi.
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Dün kendilerine çok yakın televizyon kulesinin vurulması nedeniyle çok korktuklarını belirten Anya, \"Dün televizyon kulesinin yakınında meydana gelen patlama dışında metro istasyonunda patlama seslerini duymadık\" dedi.
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6 gündür sığınakta kaldığını ve evinin metro istasyonuna yaklaşık 10 dakika uzaklıkta olduğunu aktaran Anya, \"Elbette sürekli burada kalmaya çalışıyoruz ancak insanlar burada yanlarında neye ihtiyaçları olacağını hemen bilemiyor, bu yüzden düzenli olarak eve gidip geliyoruz.\" diye konuştu.<br><br>
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Anya, akıllı telefonunda hava saldırısı sirenleri çaldığında kendisini uyaran özel bir uygulaması olduğunu, yanlış zamanda dışarı çıkmamak için bildirimleri her zaman kontrol etmeye çalıştığını vurguladı.<br>Rus güçlerinin bombardımanı sırasında yaklaşık 800 kişinin metro istasyonuna sığınmak zorunda kaldığını söyleyen Anya, \"Yakınlarda yaşayan insanlar, sabahları bir şeyler almak, duş almak için sığınaktan ayrılmaya çalışıyor.\" dedi.<br><br>
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Yiyecek ve içecek sıkıntısı çekmediklerini vurgulayan Anya, savaşın ilk gününde zorluklarla karşılaştıklarını ancak daha sonra yerel restoranların onlara yiyecek ve diğer gerekli şeyleri sağladığını belirtti.<br><br>
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Anya, sözlerini \"Umudu ve inancı korumak önemli\" diyerek noktaladı.<br><br>
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Rusya'nın saldırıları Kiev'de sürüyor: Binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı
Rusya'nın sık sık vurduğu Kiev'de halk, evlerini terk ederek güvenli gördükleri yerlere sığındı. Bazı kişiler kapalı otoparklara, bazıları da metro istasyonlarına gitti. O istasyonlardan biri, Kiev şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Dorohozhychi Metro İstasyonu oldu.

TAYVAN ÜZERİNDEN PARALELLİK KURULDU

Çin Komünist Partisi'nin en çok endişelendirecek şey, bu olanların kendi halkını ve onların dünya görüşünü ne şekilde değiştirebileceği.

  • Bu nedenle basında ve sosyal medyada Ukrayna'nın durumuyla ilgili konuşmalar manipüle ve kontrol ediyor.

Tayvan'ın konuya karışması uzun sürmeyecekti.

Kendi kendini yöneten ada, Parti tarafından aslında anakarayla birleşmesi gereken isyankar bir eyalet olarak görülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kendi ulusları için kullanan milliyetçiler, Çin'in Twitter yerine kullandığı sosyal medya uygulaması Weibo'da yaptıkları paylaşımlarda bu durumu "Tayvan'ı geri almak için en iyi şans" olarak gördüklerini yazdılar.

Çin hükümeti son günlerde Rusya'ya yaptırım uygulanmasını reddederken Tayvan'ı zorla ele geçirmeye çalışırsa, ki bu kanlı ve maliyetli olacak, benzer bir muamele görebileceğini biliyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chunying Hua, Pekin'de düzenli bir basın toplantısında, Çin'in hiçbir zaman yaptırımların sorunları çözmenin en iyi yolu olduğunu düşünmediğini söyledi.

Ancak Çin vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme gerekçesine ve bunu kendi ülkelerine uygulama düşüncesine katılmaya başlarsa, ülkenin mevcut sınırlarıyla ilgili tüm açıklaması alt üst olabilir.

St. Petersburg'da savaş karşıtı protestoya katılan 77 yaşındaki Rus aktivist tutuklandı
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St. Petersburg'da savaş karşıtı protestoya katılan 77 yaşındaki Rus aktivist tutuklandı
Nazi Almanya'sının Leningrad Kuşatması'ndan kurtulan 77 yaşındaki Rus aktivist Elena Osipova, Ukrayna'daki Rus işgaline karşı Saint-Petersburg'daki protestoya katıldı.

Protestocuların alkışlarıyla karşılanan tüm ülkenin tanıdığı yaşlı kadın, kısa süre sonra Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA SANSÜR VE ELEŞTİRİ

Vladimir Putin, Ukrayna'da Rusça konuşan halkı özgür bıraktığını söyledi.

  • Peki, artık Çin'in bir parçası olan etnik Moğollar, Koreliler, Kırgızlar ve diğerleri ne olacak? Peki ya Tibetliler veya Uygurlar daha fazla özerklik ve hatta bağımsızlık çağrılarını yenilerse?

Bunun olmaması Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için her şeyden daha önemli.

Dolayısıyla hükümetin, Putin'in Doğu Avrupa'daki hareketleri konusunda halkı nasıl yönlendirdiğini görmek için Çin sosyal medyasındaki açıklamalara bakmanız yeterli.

Pazartesi günü Çin'in resmi yayın organlarından Beijing Daily gazetesi, Pekin'deki Rusya Büyükelçiliği'nin sosyal medyadan yaptığı "Kiev'deki 'neo-Nazi' hükümete yardım etmeme" çağrısını paylaştı.

Sosyal medyada Ukrayna ve Rusya ile ilgili yorumlar da sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

"Putin muhteşem", "ABD'nin karşısındayım, Rusya'yı destekliyorum", "Amerika her zaman dünyada karışıklık yaratmak istiyor" gibi paylaşımlar Çin sosyal medyasında dolaşıyor.

Ancak Çin'in hala biraz temkinli olduğu açık.

Kiev'deki Çin Büyükelçiliği'nin yayımladığı, vatandaşlarına birbirlerine yardım ederken "Çin'in gücünü göstermek" için arabalarına Çin bayrakları asmalarını tavsiye ettiği bildiriden geri dönüldü.

Savaş başladıktan birkaç gün sonra, insanlara "kimliğini serbestçe açıklamamaları veya tanımlayıcı işaretler göstermemeleri" önerildi.

Bazıları, bu değişikliğin, Komünist Parti medyasının Putin'in eylemlerini desteklediğine dair haberler Ukrayna'ya ulaştığında, bunun Çin halkını tehlikeye atabileceği korkusundan kaynaklandığını düşünüyor.

Ancak yine de seslerini duyurmayı başaran eleştirmenler var.

Hafta sonu boyunca, önde gelen beş Çinli akademisyen, Rusya'nın eylemlerini kınayan bir açık mektup yazdı.

Tarihçi Guoqi Şu ise "Bu bir işgal. Çinlilerin dediği gibi: Bir geyiğe at diyemezsiniz" dedi.

Mektup yayımlandıktan saatler sonra sansürlendi ve internetten kaldırıldı.

Bu tür gönderilerden ne kadarının sansürlendiği ve ABD'yi eleştirenlerden hangilerinin öne çıkarıldığı bilinmezken Çin'deki insanların kaçının barış çağrısı yaptığı konusunda gerçek bir fikir edinmek zor.

Bir sosyal medya kullanıcısı şöyle yazıyor: "Neden bu kadar çok insan Rusya ve Putin'i destekliyor anlamıyorum. İşgal adalet olarak mı görülüyor? Her türlü savaşa karşı çıkmalıyız!".

Bir başkası ise: "Putin, başka bir ülkenin içişlerine açıkça müdahale ederek Ukrayna ayrılıkçı bölgelerinin bağımsızlığını tanıyor" diyor.

Bu son gönderi, tam olarak Çin'in, halkının gelmesini istemediği halini ifade ediyor.

Çin hükümetinin içinden geçtiği mayın tarlasının özü bu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chunying Hua, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'da şu anda yaşananların bir işgal olup olmadığı sorulduğunda, "tarihi bağlamın karmaşık olduğunu" ve mevcut durumun "farklı faktörden kaynaklandığını" söyledi.

Avrupa'da büyük bir karışıklık yaşanıyor. Şi'nin ülkesinin bununla başa çıkma konusunda yapması gereken bazı büyük seçimler var.

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