Dünya Cinsel tacizle yargılanan ABDli film yapımcısı Weinsteinea ağır ceza 23 yıl hapse çarptırıldı
AMERİKA

Cinsel tacizle yargılanan ABD'li film yapımcısı Weinsteine'a ağır ceza: 23 yıl hapse çarptırıldı

Cinsel tacizle yargılanan ABD'li film yapımcısı Weinsteine'a ağır ceza: 23 yıl hapse çarptırıldı

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. New York'ta 5 milyon dolar kefalet karşılığında tutuksuz yargılanan 67 yaşındaki yapımcı hakkında 5 ila 25 yıl arasında hapis cezası isteniyordu.

Haber Merkezi AA
Harvey Weinstein
Harvey Weinstein

Tecavüz ve cinsel taciz dahil 5 farklı suçlamayla yargılanan, cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulunan yapımcı Harvey Weinstein, 23 yıl hapis cezası aldı.

  • Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

Öte yandan Los Angeles'ta da Weinstein'a karşı cinsel taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle açılan dava devam ediyor.

#meetoo hareketini başlatmıştı

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından, kadınların uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#meetoo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#meetoo" hareketini başlatmıştı.

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