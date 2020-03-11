Cinsel tacizle yargılanan ABD'li film yapımcısı Weinsteine'a ağır ceza: 23 yıl hapse çarptırıldı

Tecavüz ve cinsel taciz dahil 5 farklı suçlamayla yargılanan, cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulunan yapımcı Harvey Weinstein, 23 yıl hapis cezası aldı.

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

Öte yandan Los Angeles'ta da Weinstein'a karşı cinsel taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle açılan dava devam ediyor.

#meetoo hareketini başlatmıştı

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından, kadınların uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#meetoo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#meetoo" hareketini başlatmıştı.