Çocukları katletti 'arıza sebepli' dedi

İsrail ordusu, Gazze’de bir mülteci kampındaki su dağıtım noktasına düzenlediği ve altısı çocuk 10 kişiyi öldürdüğü saldırının bir “arızadan” kaynaklandığını ileri sürdü. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde su dağıtım noktasına düzenlediği hava saldırısında aralarında altı çocuğun da olduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise fırlatılan füzenin İslami Cihad’a mensup bir kişiyi hedef almasının istendiği ancak yaşanan bir arıza sebebiyle füzenin “hedeften onlarca metre öteye düştüğü” savunuldu. İsrail ordusu, açıklamasında, “İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dahli bulunmayan sivillere gelen her türlü zarardan üzüntü duyar” iddiasında bulundu. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden akşama kadar düzenlediği saldırılarda 53 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.