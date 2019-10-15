Dünya Çok yerinde bir harekat
BARIŞ PINARI HAREKATI

Çok yerinde bir harekat

Uluslararası Suriyeli Hukukçular Derneği’nden Barış Pınarı’na destek geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye’nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de Uluslararası Suriyeli Hukukçular Derneği’nden geldi. Dernek adına açıklama yapan Namour Lanemer, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu işbirliği ve koordinasyonuyla gerçekleştirdiği harekatı destekliyoruz. Uluslararası hukuk ve yasalarını kurtarmasına neden olan ve uluslararası toplum tarafından gerçekleştirilmesi gereken bu harekatın isabetli olduğunu görüyoruz. Bölgede güven ve istikrarın sağlanması ile hukuk üstünlüğü ve adaletin yayılması, hakları sahiplerine iade etmesi için bu harekatı kutlar ve başarıyla tamamlanmasını temenni ederiz” dedi.

TÜRKİYE ÇOK ÇEKTİ

PKK’nın birçok sivili katlettiğini ve yıllardır Türkiye’nin terörle mücadele ettiğine dikkat çeken Lanemer şunları kaydetti: “Suriye’nin topraklarını işgal eden, savaş suçu işleyen ve insanlığa karşı suç işleyen terör örgütü hedef alınmıştır. Yaşayan halka karşı sistematik öldürme ile zorla göç ettirme ve etnik temizlik gibi suçlara karışan bu örgüt, halkın evlerine el koyup köy ve şehirlerin isimlerini değiştirmiştir. Koparılan bu topraklar üzerinde bağımsız bir terör devleti kurulması, bölgede barış ve istikrarı, komşu ülkelerin güvenliği ve toprak birliğini tehdit etmektedir. Ayrıca Türkiye yıllardır bu terör örgütünden çok çekmiştir.”

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