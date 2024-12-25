Cumhurbaşkanı Aliyev'den uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gitmekte olduğunu aktardı. Kazak yetkililer, düşen uçaktan 28 kişinin kurtarıldığını ancak 5 kişinin durumunun ağır olduğunu aktardı. Uçakta 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşının bulunduğu bildirildi.