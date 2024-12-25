Cumhurbaşkanı Aliyev'den uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Yetkililer uçakta, 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşının bulunduğunu bildirdi.
Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.
Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gitmekte olduğunu aktardı. Kazak yetkililer, düşen uçaktan 28 kişinin kurtarıldığını ancak 5 kişinin durumunun ağır olduğunu aktardı. Uçakta 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşının bulunduğu bildirildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kaza sonrasında yayınladığı mesajda, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini ve yaralıların en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ettiğini ifade etti.