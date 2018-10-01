Dünya Denizden ablukaya alalım
AMERİKA

ABD'li Bakan'dan Rusya karşıtı teklif

Denizden ablukaya alalım

ABD-Rusya arasında yaptırımlar nedeniyle tırmanan gerilime ilişkin ABD'den ciddi sonuçlar doğurabilecek bir açıklama daha geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke
ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke

ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Rusya'nın enerji kaynaklarını Ortadoğu ülkelerine ulaştırmasına engel olmak için deniz ablukası önerisini getirdi. Zinke, Pittsburgh'taki bir konuşma sırasında, "Donanmamız sayesinde, deniz yollarının açık kalmasını garanti edebiliriz ve gerekirse, Rus enerji kaynaklarının piyasaya ulaşmaması için onları kapatabiliriz" dedi.

Rus ekonomisinin tek gelir kaynağının enerji kaynakları olduğunu iddia eden Zinke, "Moskova, Ortadoğu'da aktif bir politika izliyor, çünkü Avrupa'ya olduğu gibi oraya da petrol ve doğalgazını satmak istiyor" ifadesini kullandı.

SAVAŞ SEBEBİ SAYARIZ

Zinke'nin açıklamalarına Rusya sert tepki gösterdi. Rus Senatör Aleksey Puşkov, ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke'nin Rusya'yı denizden ablukaya alalım tekklifini "savaş ilanı olur" sözleriyle yanıtladı. Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD İçişleri Bakanı Zinke, Rusya'yı Ortadoğu'ya enerji kaynaklarını sağlama niyetiyle suçladı ve bizi deniz ablukasıyla suçladı. Bunun tam bir saçmalık olmasının dışında, Rusya'nın ABD tarafından ablukası, uluslararası hukuka göre savaşın ilanına eşdeğer" dedi.

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