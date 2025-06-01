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Deprem sonrası Myanmar'da ilan edilen ateşkes 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Deprem sonrası Myanmar'da ilan edilen ateşkes 30 Haziran'a kadar uzatıldı

17:141/06/2025, Pazar
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Myanmar askeri yönetimi, 28 Mart'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde yürütülen kalkınma ve yeniden inşa çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla ilan edilen geçici ateşkesi 30 Haziran'a kadar uzattı.

Xinhua ajansının haberine göre, Myanmar'da askeri darbeyle iktidara gelen yönetim, depremlerin ardından duyurulan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ateşkesin 30 Haziran'a kadar uzatılması kararının, depremden etkilenen bölgelerde yeniden inşa ve yerleşim çalışmalarına destek olmak, ülke ve halkın çıkarlarını gözetmek, ayrıca barış ve istikrarı teşvik etmek amacıyla alındığı belirtildi.

Ateşkes süresince silahlı gruplara, halkın kullandığı ulaşım yollarına saldırmaması, sivillerin canına ve malına zarar vermemesi ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda bulunmaması çağrısında bulunulan açıklamada, aksi durumda bu gruplara "gerekli müdahalenin" yapılacağı ifade edildi.


Myanmar'da meydana gelen depremler sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti

Myanmar'da 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde yaklaşık 3 bin 700 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma neden olmuştu.


Myanmar'da askeri darbe ve iç savaş

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çii liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.



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#Myanmar askeri yönetimi
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