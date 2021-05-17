​Direnişe ilham veren komutan: Kassâm

Birinci İntifada sırasında, Mısır merkezli Müslüman Kardeşler Teşkilâtı’ndan ilham almış bir direniş örgütü olarak doğan Hamas (İslâmî Direniş Hareketi), İsrail işgaline karşı mücadeleyi daha planlı yürütebilmek adına, 1993’te silahlı kanadını da kurdu. “Şehit İzzeddin el Kassâm Tugayları” işte böyle doğdu.

DÜNYA Dört parçalı Filistin

İzzeddin el Kassâm

Hamas’ın askerî kanadına adını veren İzzeddin el Kassâm, 1882’de bugünkü Suriye’nin Lazkiye kentine bağlı Cebele kasabasında dünyaya geldi. Mısır’ın başkenti Kahire’deki Ezher’de aldığı İslâmî eğitimin ardından memleketinde müderrislik yapmaya başladı. 1911’de İtalyanlar Libya’yı işgal edince, bir direniş hareketi organize etmeye karar veren Kassâm, öğrencileriyle birlikte harekete geçti. Kassâm ve beraberindekiler Libya’ya gitmeye hazırlanırken Balkan Savaşları patlak verdi, ardından imzalanan Uşi Anlaşması’yla İtalyanlarla Osmanlı sulha varınca, Kassâm’ın girişimi yarım kaldı.

DÜNYA Türkiye'den BMGK tepkisi: Filistin halkına karşı sorumluluklarından daha fazla kaçamaz

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı saflarında savaşan Kassâm, savaştan sonra mücadelesini Filistin’de devam ettirdi. 1921’de Hayfa şehrine yerleşti ve İngiliz manda yönetimine karşı direnişi örgütledi. Aynı zamanda Siyonizm’e karşı da mücadele veren İzzeddin el Kassâm, 20 Kasım 1935’te İngilizler tarafından karargâhına düzenlenen bir baskında şehit edildi. Kabri Hayfa yakınlarındadır.

REKLAM