Dünya Dışişleri Bakanlığı Doğu Kudüs ve Batı Şeriada artan şiddet olaylarını kınadı
ORTADOĞU

Dışişleri Bakanlığı Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da artan şiddet olaylarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı: "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz"

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı Doğu Kudüs ve Batı Şeriada artan şiddet olaylarını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyulduğunu belirterek, yargısız infazları şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’da artan şiddet olayları ve sivil can kayıpları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz. Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca olaylarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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