Doğu Akdeniz'de 'sondaj' gerilimi: KKTC'den Rum yönetimine '2022' uyarısı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, GKRY'nin 24 Aralık 2024 tarihinde yayınladığı ve 24 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli olacak NAVTEX ile sözde 5'inci parselde Ocak ayı ortasından itibaren ExxonMobil - Katar Enerji ortaklığının sondaj çalışması yapacağını duyurduğu hatırlatılarak,

“Tek yanlı hidrokarbon araştırma faaliyetleri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de gerginliği yeniden tırmandırmaya hazırlandığı açıktır”