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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Semih Bozkuş
18:2125/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ağırladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığının resmi X hesabı, basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaştı.



#Beştepe
#Recep Tayyip Erdoğan
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#Görüşme

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