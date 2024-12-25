Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Erdoğan, Kazakistan'da yaşanan uçak kazası nedeniyle mevkidaşı Aliyev'e taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, Kazakistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Aliyev'e başsağlığı dileklerini iletti.
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