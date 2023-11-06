Doğum gününde el bombası patladı: Ukrayna Genelkurmay Başkanının asistanı öldü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, ''Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz, adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız. Yakın zamanda Türkiye'ye bir ziyaret planlamakta'' ifadelerine yer verdi. 'Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız' diyen Fidan, ''Barışın yolu iki devletli çözümden geçiyor. İsrail girdiği yoldan bir an önce dönmeli'' açıklamasında bulundu. Abdullahiyan ise, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkes için çaba gösteriyor'' dedi.