Ukrayna duyurdu: İsrail'de 11 vatandaşımız öldü

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, İsrail-Filistin çatışmasında yaşamını yitiren Ukrayna vatandaşlarına ilişkin basına açıklama yaptı.
Nikolenko, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de 11 Ukraynalının öldüğünü doğruluyor. 9 vatandaştan da haber alınamıyor" ifadelerini kullandı.
Sözcü Nikolenko, 1000'den fazla Ukrayna vatandaşının uçuşların iptal edilmesi nedeniyle İsrail'den ayrılmak için yardım talebinde bulunduğunu aktarmış, 14 Ekim'de Romanya'ya ilk tahliye seferi için hazırlıkların yapıldığını kaydetmişti.
200 Ukraynalı tahliye bekliyor
Nikolenko, yaklaşık 200 Ukraynalının da Gazze Şeridi'nden tahliye edilmek istediğini, ancak güvenlik sorunu nedeniyle bölgeden ayrılmanın mümkün olmadığını aktarmıştı.