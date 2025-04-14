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Dominik'te faciada bilanço artıyor

Dominik'te faciada bilanço artıyor

04:0014/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Faciada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi.
Faciada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Dominik Cumhuriyeti’nde 8 Nisan’da eğlence merkezinin çatısının çökmesiyle yaşanan faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 226’ya yükseldiği belirtildi. Dominik Cumhuriyeti’nde eğlence merkezinde çatısının çökmesiyle yaşanan faciada bilanço arttığı aktarıldı. Dominik Sağlık Bakanı Victor Atallah, medyana gelen faciada dört kişinin daha ölmesinin ardından ölü sayısının 226’ya yükseldiğini bildirdi. Olayda bir Kosta Rika vatandaşının da öldüğünü söyleyen Atallah, tüm cenazelerin ailelerine teslim edildiğini belirtti.


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