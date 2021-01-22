Dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince binlerce Kovid-19 aşısı çöpe gitti

AbcNews'in haberine göre, olay, 19 Ocak'ta Massachusetts eyaletinin Boston kentinde şehrin en büyük sağlık merkezinin Jamaika Plain isimli kampüsünde meydana geldi.
Yanlışlıkla dondurucunun fişini çekti
Moderna'nın ürettiği 1900 doz Kovid-19 aşısı, bir temizlik çalışanının yanlışlıkla aşıların saklandığı dondurucunun fişini çekmesi sonucu kullanılamaz hale geldi
Boston Halk Sağlığı Sistemi Uzmanı Kyle Toto, yaptığı açıklamada, dondurucunun güvenli bir yerde olduğunu ve üzerinde de alarm sistemi bulunduğunu, temizlik sırasında fişinin yanlışlıkla prizden çıkarıldığını ancak sonrasında alarmın neden çalışmadığını araştırdıklarını söyledi.
- Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, Moderna aşıları sıfırın altında 20 derecede donmuş vaziyette tesislere ulaştırılıyor, 30 güne kadar sıfırın altında 40 derecede dondurularak saklanabiliyor.