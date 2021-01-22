Dünya Dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince binlerce Kovid-19 aşısı çöpe gitti
AMERİKA

Dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince binlerce Kovid-19 aşısı çöpe gitti

ABD'de bir temizlik çalışanının yanlışlıkla dondurucunun fişini çekmesi sonucu Moderna'nın ürettiği 1900 doz Kovid-19 aşısı kullanılamaz hale geldi. Boston şehrinin en büyük sağlık merkezinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AbcNews'in haberine göre, olay, 19 Ocak'ta Massachusetts eyaletinin Boston kentinde şehrin en büyük sağlık merkezinin Jamaika Plain isimli kampüsünde meydana geldi.

Yanlışlıkla dondurucunun fişini çekti

Moderna'nın ürettiği 1900 doz Kovid-19 aşısı, bir temizlik çalışanının yanlışlıkla aşıların saklandığı dondurucunun fişini çekmesi sonucu kullanılamaz hale geldi

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Boston Halk Sağlığı Sistemi Uzmanı Kyle Toto, yaptığı açıklamada, dondurucunun güvenli bir yerde olduğunu ve üzerinde de alarm sistemi bulunduğunu, temizlik sırasında fişinin yanlışlıkla prizden çıkarıldığını ancak sonrasında alarmın neden çalışmadığını araştırdıklarını söyledi.

  • Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, Moderna aşıları sıfırın altında 20 derecede donmuş vaziyette tesislere ulaştırılıyor, 30 güne kadar sıfırın altında 40 derecede dondurularak saklanabiliyor.

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