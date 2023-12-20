Dönüşlerin anahtarı ekonomik canlanma

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi El-Bahra, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında, sahadaki son durumu ve siyasi çözüm çabalarını anlattı. Bahra, Türkiye ile birlikte, Suriye Milli Ordusu ve TSK işbirliğinde özgürleştirilen bölgelerin kalkınması ve bu bölgelere gönüllü geri dönüş için birlikte çalıştıklarını söyledi. Esed rejiminin tüm katliamlarına da devam ettiğini dile getiren Bahra, Suriye’deki özgür ve güvenli bölgenin istikrarı için bölgeye yatırım yapılması, iş insanlarının buraya gelmesi için uğraştıklarını ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını ancak Esed rejimin bunu tüm güçleri ile engellediğini ifade etti.