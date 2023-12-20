Dönüşlerin anahtarı ekonomik canlanma

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi El-Bahra, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında, sahadaki son durumu ve siyasi çözüm çabalarını anlattı. Bahra, Türkiye ile birlikte, Suriye Milli Ordusu ve TSK işbirliğinde özgürleştirilen bölgelerin kalkınması ve bu bölgelere gönüllü geri dönüş için birlikte çalıştıklarını söyledi. Esed rejiminin tüm katliamlarına da devam ettiğini dile getiren Bahra, Suriye’deki özgür ve güvenli bölgenin istikrarı için bölgeye yatırım yapılması, iş insanlarının buraya gelmesi için uğraştıklarını ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını ancak Esed rejimin bunu tüm güçleri ile engellediğini ifade etti.
REJİM KAOSTAN BESLENİYOR
Astana’da gerçekleşen toplantılara ve yeni anayasa çalışmalarına da değinen El-Bahra, “Suriye rejimi bunu istemiyor. Suriye’yi demokratik olarak yönetmek istemiyor. Yeni anayasa için her şeyi yaptık. Bunun için 8 toplantı son buldu. Rejim engel olmaya kalktı. Bu rejim kaostan besleniyor” dedi.
YOLUN SONUNDAYIZ
El-Bahra, BM ve uluslararası kamuoyundan gelen yardımların neredeyse bitme noktasında olduğunu, gelen yardımların da rejimin hakimiyeti altındaki bölgelere dağıtıldığını belirterek, “Yolun sonundayız. Durum daha da kötüye gitmekte ve çok ciddi insani dram yaşanıyor" dedi.