​Dört parçalı Filistin

İsrail işgal devletinin Filistin topraklarında sergilediği zulüm, Gazze’ye yönelik hava saldırılarıyla yeniden ayyuka çıktı. Gözler yaşanan insanlık dramına odaklanmışken, Filistinlilerin vatanı ise günümüzde dört ayrı parçaya bölünmüş durumda. Doğu Kudüs, Batı Şeria, Gazze ve İsrail sınırları içindeki şehirlerde yaşamaya çalışan Filistinliler, bu bölünmüşlüğün acısını yakından hissediyor. Filistin halkını birbirinden kopuk açık hava hapishanelerine kapatmak için yıllardır ısrarlı bir siyaset takip eden İsrail, gelecekte bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını da fiziksel olarak imkânsız hale getirmeyi hedefliyor.

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Dört parçaya ayrılmış Filistin topraklarının karşı karşıya bulunduğu bir başka tehlike ise, kanser hücreleri gibi sürekli çoğalan Yahudi yerleşimleri. ABD ve uluslararası toplum bu yasa dışı yerleşim birimlerine kâğıt üzerinde karşı olsa da, pratikte İsrail’i destekliyor.

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İLK KIBLEYE KUŞATMA

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapan Doğu Kudüs, 1967’den beri İsrail işgali altında bulunuyor. Güncel nüfus sayımlarına göre doğusu ve batısıyla Kudüs’ün toplam nüfusu bir milyona yaklaşıyor; bunun 300 binden fazlasını Araplar oluşturuyor. İşgal yönetimi Kudüs’ün sınırlarıyla sürekli oynadığı için, Müslümanların genel nüfus içindeki oranı da yıllar içinde düşüş kaydediyor. Sınır tadilleri ve yerleşim ilaveleriyle Kudüs giderek Yahudileştirilirken, belediye başkanlığı da Yahudilerin elinde bulunuyor.

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FOTOĞRAF 19 Üsküp'teki Makedonya Meydanı'nda düzenlenen gösteriye ülkedeki farklı kuruluş temsilcileri ile farklı etnik gruplardan vatandaşlar katıldı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan göstericiler, Filistin halkının İsrail devleti tarafından etnik temizliğe maruz kaldığını ifade etti. Göstericiler, Filistin için özgürlük, İsrail terörist, Recep Tayyip Erdoğan, Faşizme dur, halk için özgürlük, Kuşatmaya son, Özgürlük gibi sloganlar atarak Filistin'e destek verdi. Ayrıca göstericiler, Filistin için özgürlük, İsrail için boykot, Filistin'de kan dökülmesini durdurun, Kalbim Filistin'le birliktedir, İşgale son, 1948'den beri nefes alamıyoruz, Zorunlu tahliyeye karşıyız, İsrail, tüm dünya izliyor, Çocukları uyurken sessiz olunmalı, öldürülürken ses çıkarmalı yazılı pankartlar da taşıdı. Gösteri kapsamında katılımcılar Türk, Arnavut, Makedon, Boşnak, Rumen bayrakları taşırken, gösteriye bazı Filistin ve Ürdün vatandaşları da katıldı. Üsküplüler Filistin'e destek için sokağa döküldü Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin'e ve Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi. BiP'te paylaş

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ÜRDÜN’DEN İSRAİL’E

Batı Şeria toprakları, 1948-1967 arasında Ürdün Haşimi Krallığı’nın yönetimi altındaydı. 1967’de ise Doğu Kudüs gibi İsrail tarafından işgal edildi. Filistin Yönetimi’nin merkezi Ramallah kentinin yanısıra Nablus başta olmak üzere çok sayıda tarihî Filistin şehrinin bulunduğu Batı Şeria’nın rap nüfusu 2,5 milyona yaklaşıyor. Buradaki en büyük problem ise, 500 bini aşkın nüfuslarıyla, giderek çoğalan Yahudi yerleşimleri. Buralarda yaşayanlar otomatik silah taşıma hakkına sahipler ve Arap nüfusa sürekli saldırılarıyla gündeme geliyorlar.

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ABLUKADA 15 YIL

Hamas’ın 2006’daki seçimleri kazanmasının ardından, İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze Şeridi’nde 2 milyona yakın insan yaşıyor. Demokratik seçim sonuçlarını tanımayarak barbarlığını sürdüren İsrail, ablukanın başlangıcından bu yana geçen 15 yıl boyunca Gazze’yi sıklıkla bombaladı. “Hamas’ı bitirmek” için düzenlenen saldırılar hedefine ulaşmadığı gibi, Gazzeli sivillere yalnızca acı ve gözyaşı getirdi.

1948 ARAPLARI

İsrail’in kurulmasının ardından, yeni devletin sınırlarının içinde kalan Arap nüfus “1948 Arapları” olarak biliniyor. Kuzeydeki bölgelerde daha yoğun olmak üzere, bugün İsrail’de 1,8 milyon dolayında Arap yaşıyor. Araplar resmiyette İsrail’in eşit vatandaşları olarak görünse bile pratikte ayrımcılıklarla ve baskılarla karşılaşıyor. İsrail parlamentosunda Arapları temsil eden partiler var, ancak işgal yönetimi Arap politikacıların temsil hakkını engellemek için bütün adımları atmayı sürdürüyor.