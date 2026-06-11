Dört saatlik savaş sonrası Trump'tan tehdit: Bedelini ödeyecekler

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için yürütülen müzakereleri gereğinden fazla uzattığını savunarak, "Artık bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar" dedi. İran'ın enerji santralleri ve köprülerine yönelik saldırı emirleri verebileceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın Washington ile yapılabilecek bir anlaşma için çok uzun süre beklediğini öne sürerek, "Onlar için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmekte çok geç kaldılar. Artık bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

KRİTİK ALTYAPILARA SALDIRI

Fox News'a konuşan Trump önceki gece gerçekleştirilen dört saatlik saldırı dalgasının ardından yeni saldırı emirleri verebileceğinin sinyalini verdi. İran'ın enerji santralleri ve köprülerinin hedef alınabileceğini söyleyen Trump, “Tahran'ın anlaşma yapması çok uzun sürdü. Yeni saldırı emri vermeye yakınım" dedi. Trump'ın bu sözlerinden sonra dün akşam İran'dan "ABD ordusu, Sirik’te toplam kapasitesi 2 bin 500 metreküp olan iki su deposunu imha etmiştir" açıklaması geldi.

İRAN ORDUSU KAOS İÇİNDE

İran ordusunun "tam bir kaos içinde olduğunu" savunan Trump, ülkenin deniz ve hava kuvvetlerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını ve İran'ın "tamamen yenildiğini" ileri sürdü. Trump paylaşımında, "İran sadece konuşuyor, harekete geçmiyor. Ortadoğu'nun zorbası öldü" ifadelerine de yer verdi.

ÇELİKTEN DUVAR

Dün ayrı bir paylaşımında Trump, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının etkinliğini vurgulayarak, bunu "Deniz Savaşları tarihindeki en başarılı abluka" olarak nitelendirdi. Trump, "İstemediğimiz sürece hiçbir şey geçemez. Bu bir çelik duvar! İran sıfır iş yapıyor, ordusuna veya herhangi bir faturasına ödeme yapmıyor ve hızla başarısız bir ülke haline geliyor! Çok miktarda petrol dışarı çıkıyor. Allah'a şükürler olsun" mesajını verdi.

DÖRT SAATLİK SAVAŞ

Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan bir ABD Apache helikopterinin düşürülmesinin ardından ABD ile İran arasında gerilim yeniden tırmanmıştı. Washington, olaya misilleme olarak Hürmüz yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarına yaklaşık dört saat süren saldırılar düzenlediğini açıkladı. İran ise saldırılara karşılık olarak ABD'nin bölgedeki üslerini hedef aldığını duyurdu. Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu ile Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü dahil 21 hedefin vurulduğunu öne sürdü. Ayrıca İran, Buşehr üzerinde bir ABD MQ-9 Reaper İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı.

İRAN GERİ ADIM ATMIYOR

Tahran cephesinden gelen açıklamalar ise geri adım sinyali vermedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, diplomasiye açık olduklarını ancak gerekirse farklı yollarla da karşılık vereceklerini ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin ülkeye yönelik son saldırısına ilişkin, "ABD çelişkili mesajlar, sık sık değişen pozisyonlar ve taleplerin yanı sıra ateşkesi tekrar tekrar ihlal ederek diplomatik sürece zarar veriyor" dedi.

LIBERTY SALDIRISINI AKLA GETİRDİ

Öte yandan, ABD ordusuna ait Apache tipi helikopterin tam da 8 Haziran tarihinde düşürülmesi ve Tahran ile Washington arasındaki gerilimi yükseltmesi 59 yıl önce meydana gelen bir başka provokatif saldırıyı gündeme taşıdı. ABD donanmasına ait Liberty gemisi, 8 Haziran 1967'de Altı Gün Savaşı sırasında İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait jet savaş uçakları ve İsrail Donanması'na ait motorlu torpido botları tarafından saldırıya uğradı. Saldırının Mısır'ı suçlayıp ABD'yi İsrail'in tarafında savaşa çekmek amaçlı bir sahte bayrak operasyonu olduğu veya geminin mürettebatının İsrail askerlerinin Mısırlı sivillere ve savaş tutsaklarına karşı gerçekleştirdiği katliamlara şahitlik ettiği ve İsrail'in katliam haberlerinin yayılmasını istemediği için gerçekleştiği bilinmektedir.



