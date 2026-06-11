İran'dan ABD çıkarlarına dair yeni hedefler: Olası saldırıda vurulacaklar

Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ordusuna ait helikopterin düşmesinin ardından İran-ABD hattında yeni savaş çanları çalmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 'haklı gerekçe' iddiasıyla savunduğu saldırılara karşı İran da harekete geçti. İran'ın, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı bildirildi.
İran’ın ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı bildirildi.
İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın İranlı bir askeri kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran’ın, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı belirtildi.
"İran, ABD'nin saldırılarına hazır"
Söz konusu askeri kaynak, İran Silahlı Kuvvetleri’nin, ABD’nin düzenleyeceği saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve olası saldırılara anında cevap verileceğini söyledi.