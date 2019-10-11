Dünya DSİ tabyası
BARIŞ PINARI HAREKATI

DSİ tabyası

Devlet Su İşleri (DSİ) kadrosu, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı'nda da ekipmanıyla birlikte cepheye koşuyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
DSI ekipmanları
DSI ekipmanları

İstihkâm faaliyeti kapsamında yol açıp çukur kapatacak ya da mevzi hazırlayacak DSİ ekibi, 55 iş makinesini bölgeye gönderdi.

DSİ, Milli Savunma Bakanlığı'nın talep yazısına istinaden 6 dozer, 9 ekskavatör, 12 kamyon ve 19 treyler çekicisi olmak üzere toplam 46 iş makinasını operatörleriyle birlikte TSK'nın emrinde görevlendirdi. Ayrıca halen TSK emrinde olan ve Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nda görev yapan 9 adet zırhlı ekskavatör de muhtemel Barış Pınarı operasyonuna destek amacıyla harekatın yapılacağı bölgeye kaydırıldı. DSİ'nin iş makineleri, TSK envanterindeki diğer araçlarla birlikte harekâtta kilit rol oynayacak: Tanklar ve zırhlı araçlara yol açılacak, çukurlar kapatılacak, beton mevziler ortadan kaldıracak ve suni mağaralara son verilip örgütün geçiş güzergahlarına döktüğü hafriyatlar temizlenecek.

DSİ personel ve araçlarıyla Afrin operasyonunda Mehmetçikle omuz omuza mücadele vermiş, DSİ personelleri operatör Yasin Tanboğa ve şoför Mahmut Pakyürek şehit olmuştu. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı da bağlı kurumlarıyla birlikte Barış Pınarı'na destek sağlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Irak ve Suriye'deki bazı mevkilerin ayrıntılı hava tahmin raporları, bölgelerde özellikle hassas atış kabiliyetine sahip silah sistemleri ve hava harekâtları için meteorolojik veri ve rapor desteği, 7 gün 24 saat esasına göre TSK ile paylaşılıyor.

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