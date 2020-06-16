Dünya basınında bugün: İngilizler alışverişe koştu

The Independent : İngilizler alışverişe koştu

Indepedent gazetesi manşetine, ülkede koronavirüs önlemleri kapsamında 3 aydır kapalı olan mağazaların yeniden açılmasıyla halkın alışverişe koştuğu haberini taşıdı.

Guardian: Irk eşitsizliği komisyonunun başındaki isim kurumsal ırkçılığı reddediyor

Guardian gazetesi manşetine ülkede başlayan ırkçılık tartışmaları neticesinde Pazar günü Boris Johnson tarafından açıklanan ırk ve etnik eşitsizlik komisyonunu taşıdı.Irksal eşitsizliklerle ilgili yeni hükümet komisyonu, kurumsal ırkçılığın varlığından şüphe eden Munira Mirza tarafından kuruluyor. Gazete manşetinde yer alan yorumda ırk eşitsizliklerine karşı kurulan komisyonun başındaki ismin ırk eşitsizliğine inanmadığı dolayısıyla komisyonun ölü doğduğu belirtildi.

Metro gazetesi de İngiltere'de uzun bir süreden sonra açılan mağazaların önündeki kuyrukları manletine taşıdı. Koronavirüs kısıtlamaları sonrasında halkın para harcamaya ve alışveriş yapmaya teşvik ediliğini söyleyen gazete mağazaların önünde km'lerce kuyruk oluştuğunu yazdı.

Al Jazeera: Koronavirüs vaka sayısı 8 milyonu geçti

Al Jazeera manşetine koronavirüs vaka sayılarını taşıdı. Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyonu geçerken, 435 bin kişi hayatını kaybetti. Johnn Hopkins Üniversitesi'nin verilerine yer verilen haberde ABD, İngiltere ve Brezilya'nın ölüm sayısında başı çektiği belirtildi.

Daily Ekspress

Daily Ekpsress gazetesi de manşetine İngiltere'nin çeşitli yerlerinde oluşan uzun alışveriş kuyruklarını taşıdı. Alışveriş caddeleri ve merkezlerindeki kalabalığa dikkat çeken gazete sosyal mesafeye dikkat edilmediğini yazdı. Gazetenin diğer manletinde ise AB ve İngiltere'nin ticaret anlaşmalarını yeniden görüşeceği belirtildi.