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Dünya basınında bugün: İngiltere yeni kahramanını konuşuyor Patrick Hutchinson

Dünya basını gündemine koronavirüs ve İngiltere'deki ırkçılık karşıtı gösterileri taşıdı. İngiliz gazeteleri aşırı sağcı bir göstericiyi omzunda taşıyan siyahi Patrick Hutchinson'u kahraman ilan ederken, ülkede köle ticareti ve sömürgeci tarihiyle bağlantılı heykellerin kaldırılması tartışılıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson heykellerin tamamının kaldırılmasını İngiltere tarihini çarpıtmak olarak değerlendiriyor. İngiliz gazetelerinde ayrıca kısıtlamalar sebebiyle okula gidemeyen çocukların psikolojik rahatsızlıklar ve obezite tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor. New York Times gazetesi ise koronavirüs sebebiyle, fakir ülkelerde hızla yayılan eski hastalıklara dikkat çektiği haberinde, durdurulan aşı ve yardım kampanyaları sebebiyle Afrika'da etkisi artan hastalıkların büyük bir risk oluşturduğunu yazdı.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Patrick Hutchinson
Patrick Hutchinson

New York Times: Koronavirüs fakir ülkeleri eski salgın hastalıklarla yalnız bıraktı

New York Times gazetesi manşetine,koronavirüs salgınına odaklanılan bu süreçte fakir ülkelerde eski hastalıkların yeniden yayıldığına dikkat çekti.Dünya koronavirüse odaklandıkça polio ve kızamık gibi hastalıklar Afrika ülkelerinde yayılmaa devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle aşı programları ve yardımların durdurulması birçok ülkeyi hastalıklarla baş başa bıraktı. Pakistan, Bangladeş ve Nepal'de Difteri, Güney Sudan, Mozambik ve Yemen'de Kolera alarm veriyor.

Metro: Kahraman ortaya çıktı "Ağır değildi"

Metro gazetesi İngiltere'de darp edilen aşırı sağcıyı kurtaran siyahi protestocuyu manşetine taşıdı. Londra'da çıkan arbedede aşırı sağcı gruptan bir kişi öldüresiye dövülmüştü. Yere düşen ve yüzü kan içinde kalan adamı, araya giren siyahi Patrick Hutchinson sırtına alarak kurtardı. Hutchinson, aşırı sağcı protestocuyu güvenli bir bölgeye taşıyarak öldürülmekten kurtardı. Patrick Hutchinson İngiliz gazetelerine yaptığı açıklamada, "Siyaha karşı beyaz değil, ırkçılara karşı herkes" dedi.

The Daily Telegraph: Boris Johnson 'Tarihimizi fotoşoplayamayız'

The Daily Teleghraph gazetesinde İngiltere'de köle tacirleri ve ırkçılığı hatırlatan heykel ve anıtların yıkılması ile ilgili Başbakanın ifadeleri yer aldı. Boris Johnson heykellerin yıkılmasıyla İngiltere'nin tarihinin değiştirilemeyeceğini söyledi. İngiltere Başbakanı ülkede sömürge ve ırkçı sembolleri hatırlatan heykellerin yıkılma kampanyasının geçmişi çarpıtmak olacağını söyledi.

Guardian: Takip sistemi çalışana kadar kısıtlamalar kaldırılmamalı

İngiliz gazete ülkede 28 Mayıs’tan bu yana koronavirüsün yayılmasını önlemek için kullanılan Test and Trace adlı temas izleme sistemini manşete taşıdı. Gazete manşetinde Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarısı yer aldı. Uyarıda hükümetin temas izleme sisteminin “sağlam ve etkili” olduğunu kanıtlayana kadar, İngiltere'de kısıtlamaların kaldırılmaması gerektiği belirtildi.

Daily Mail: Okullar kapalı, obezite artıyor

Daily Mail gazetesi manşetinde koronavirüs sebebiyle kapalı olan okullar sebebiyle genç ve çocuklarda artan obeziteye dikkat çekti. Sağlık yetkililerinin uyarılarına yer verilen manşet haberinde okula gitmeyen çocuklarda hem psikolojik rahatsızlıkların hem de obezitenin görülebileceği belirtildi.

Moscow Times: Koronavirüs vakaları 500 bini geçti

Moscow Times manşetine koronavirüs gölgesinde yapılacak anayasa referandumunu taşıdı. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 500 bini geçti. 1 Temmuz'da oy kullanmaya hazırlanan ülkede kısıtlamaların çoğu kaldırıldı.

El Cezire: Koronavirüs haberleri yapan Hindistanlı gazeteciler hedef alınıyor

Hindistan'da 55 gazetecinin hazırladıkları koronavirüs haberleri sebebiyle tehdit ve fiziksel saldırılara maruz kaldığı iddia edildi.

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