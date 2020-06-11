Dünya basınında bugün: İngiltere'de önlemler erken alınsaydı ölüm sayısı yarıya inecekti

New York Times: Sokaklarda Ulusal Muhafızların varlığı bir tehdit

New York Times gazetesi manşetine George Floyd protestolarına karşı Washington sokaklarına inen Ulusal Muhafızları taşıdı. Ulusal Muhafız birliklerinin varlığı sivillerin yanı sıra milletvekilleri ve ordunun kendisi için de büyük bir sorun teşkil ettiğini belirten gazete manşetinde konuyla ilgili bir analiz yer verdi. Ulusal Muhafızlar'ın Washington'daki güç gösterisinini soruşturma ile bittiğine dikkat çekilen analizde, şehir içindeki göreve ağır askeri ekipmanalarla ve savaş taktikleri ile giden Ulusal MUhafızlar'ın, Afganistan ve Irak operasyonları sonrasında açılan soruşturmaların bir benzerine maruz kalacakları ifade edildi.

Guardian: Erken tedbirlerle binlerce insan kurtulabilirdi

Guardian manşetinde, İngiltere'de karantina kararlarının daha erken alınması durumunda binlerce insanın kurtarılmış olabileceğini söyleyen bir araştırmaya yer verildi. Uzmanların İngiliz hükümetine araştırma raporlarına sunduğu ancak raporun kabul görmediği, Başbakan Boris Jonhson'un alınan tedbirlerin yeterli olduğunu söylediği ifade edildi.

Financial Times: Boris Johnson geç karantina kararı ile hedefte

Gazetenin manşetine taşıdığı haberde de İngiltere'de erken karantina kararı alınmaması sebebiyle Başbakan Boris Johnson'un eleştirilerin hedefinde olduğu ifade edildi. İngiliz uzmanlar tarafından hazırlanan bir rapora göre sokağa çıkma yasakları ve karantina kuralları bir hafta erken alınsaydı ölüm sayıları yarıya düşebilirdi.Ancak İngiliz hükümeti salgın başlangıcında uyarıalrını yapan uzmanları dikkate almadı.

REKLAM

Washington Post : Polis ulusal öfkeyle baş etmeye çalışıyor

Washington Post gazetesi manşete taşıdğı haberinde ABD polisininin, George Floyd'un ölümünün ardından oluşan ulusal öfkeyle mücadele etmeye çalıştığını ifade ediyor. Haberde ayrıca Amazon'un polise karşı aldığı yeni bir karar da yerini aldı. Amazon yüz tanıma teknolojisinin polis tarafından kullanımına erteleme kararı aldı.

Al Jazeera: ABD protestolardan sonra konfederasyon geçmişiyle boğuşuyor

Al Jazeera manşetine, ABD'deki ırkçılık tartışmalarını taşıdı. Demokrat Partili Nancy Pelosi Washington'dan tüm "Irkçı" sembollerin kaldırılmasını isterken ABD Başkanı Donald Trump, Konfederasyon isimlerini yaşatan ordu üslerini yeniden isimlendirmeyi reddediyor. ABD'de birçok askeri üs konfederasyon liderlerinin isimlerini taşıyor. ABD'de protestolarda Konfederasyon liderlerinin heykelleri yıkıldı.