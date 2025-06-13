Dünya çapındaki İsrail büyükelçilikleri kapatıldı: Konsolosluk hizmetleri askıya alındı

Dünya çapındaki İsrail temsilciliklerinin kapatıldı
İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği, son gelişmeler nedeniyle dünya çapındaki İsrail temsilciliklerinin kapatıldığını ve konsolosluk hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu.
İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.
İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği, son gelişmeler nedeniyle dünya çapındaki İsrail temsilciliklerinin kapatıldığını ve konsolosluk hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu.
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