Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Dünya çapındaki İsrail büyükelçilikleri kapatıldı: Konsolosluk hizmetleri askıya alındı

Dünya çapındaki İsrail büyükelçilikleri kapatıldı: Konsolosluk hizmetleri askıya alındı

14:0613/06/2025, Friday
G: 13/06/2025, Friday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dünya çapındaki İsrail temsilciliklerinin kapatıldı
Dünya çapındaki İsrail temsilciliklerinin kapatıldı

İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği, son gelişmeler nedeniyle dünya çapındaki İsrail temsilciliklerinin kapatıldığını ve konsolosluk hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.


İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.


İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği, son gelişmeler nedeniyle dünya çapındaki İsrail temsilciliklerinin kapatıldığını ve konsolosluk hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu.


#İsrail
#İran
#büyükelçilik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu: İşte ÖSYM 2025 KPSS lisans takvimi