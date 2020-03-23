Dünya İspanya İranı geçti Can kaybı 1756ya yükseldi
KORONAVİRÜS

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: İspanya İran'ı geçti

İspanya İran'ı geçti: Can kaybı 1756'ya yükseldi

İspanya’da koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı, düne 394’lük artışla 1720’ye, vaka sayısı ise 3 bin 646’lık artışla 28 bin 572’ye yükseldi. İran’da resmi rakamlara göre 1685 kişi can verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanya’da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 375 kişi hayatını kaybetti. Ülkede OHAL 15 gün daha uzatıldı.
İspanya’da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 375 kişi hayatını kaybetti. Ülkede OHAL 15 gün daha uzatıldı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 14 bini geçti. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer”, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 14 bin 437 olarak güncelledi. Verilere göre yeni tip koronavirüs yüzünden “en fazla can kaybı olan ülke” son 24 saatte 651 kişinin daha ölmesiyle birlikte 5 bin 476 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu. İtalya’nın ardından “ikinci en fazla ölüm”, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 261 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 1685

  • İspanya’da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 375 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1756’ya yükseldi. Ölüm sayılarında İran’ı geçen İspanya, salgında “en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke” konumuna geçti. İran’da ise Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 1685 olduğunu açıkladı. Ayrıca İran’da Kovid-19’a iyi geldiği söylentisi üzerine sahte içkiye rağbet arttı. 6 Mart’tan bu yana zehirlenenler bini geçerken, bu sebeple hayatını kaybedenlerin sayısı 219’a yükseldi.

4 ÜLKEDE İLK ÖLÜM

116 vaka bulunan Kuzey Makedonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti. 57 yaşında Kumanovalı bir kadının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede 21.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı başlatıldı. Gana ve Romanya’da da koronavirüsten ilk ölümler gerçekleşti. Şu ana kadar 34 vaka görülen Afganistan’da da ilk ölüm meydana geldi. Ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinde Kovid-19 nedeniyle 40 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti.

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