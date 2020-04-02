Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu Ölü sayısı 47 bin 256ya yükseldi
KORONAVİRÜS

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 47 bin 256’ya yükseldi

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 47 bin 256’ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 47 bin 256’ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise bir milyon kişiye yaklaşarak 937 bin 567’ye yükselirken; 194 bin 311 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte 4 bin 911 kişi yaşamını yitirdi, 77 bin 386 kişide daha virüs tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 13 bin 155’e yükselirken; vaka sayısı da 110 bin 574’e çıktı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 36’YA YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı.

Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 36’ya ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 47 bin 593’e çıktığını bildirdi.

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ABD’DE VAKA SAYISI 216 BİN 721

ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 216 bin 721 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 138 olarak açıklandı.

  • ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi.

Almanya’da vaka sayısı 77 bin 981’e yükselirken; 931 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Fransa’da 57 bin 763 kişide virüs tespit edildiği ve 4 bin 43 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İspanya’da vaka sayısı 104 bin 118’e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 387’ye çıktığı bildirildi.

İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 2 bin 357’ye, vaka sayısının da 29 bin 865’e çıktığı belirtildi.

İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj
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İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar, askeri kargo uçağıyla İtalya'ya ulaştı. Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano'da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, Türkiye'ye duygu dolu teşekkür mesajı yolladı. Scrocchi videoda, 'Türk halkına ve Türk devletine İtalya'ya yaptıkları bu yardım için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı' ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tıbbi yardımını teslim alan İtalyan Bakan: Bunu hiç unutmayacağız
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Türkiye’nin tıbbi yardımını teslim alan İtalyan Bakan: Bunu hiç unutmayacağız
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki ülkesine Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini teslim aldığı anların videosunu Facebook hesabından paylaştı. İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Practica di Mare Hava Üssü'ne inen Türk Hava Kuvvetlerine ait 'A400M' askeri kargo uçağını İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya Genelkurmay Başkanı General Enzo Vecciarelli ve Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Alp Özdemir karşıladı. Türkiye'nin, Kovid-19 salgınında Avrupa'da merkez üs haline gelen İtalya'ya yönelik sağlık malzemelerini taşıyan uçağın yanına gelen Bakan Di Maio, yardımları taşıyan heyetin başkanı Mühendis Albay Burak Erkan'a teşekkür etti ve “bunu hiç unutmayacağız” dedi. Albay Erkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektubu iletilmek üzere Bakan Di Maio'ya teslim etti.
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