Dünya Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 246 bini geçti
KORONAVİRÜS

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 246 bini geçti - Ülke ülke koronavirüste son durum

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 246 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 246 bini aştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 246 bin 494 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 10 bin 49 kişi öldü ve 88 bin 485 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 10 bini aştı
DÜNYA
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 10 bini aştı
  • Çin'de 3 bin 248, Hong Kong'da 4, İtalya'da 3 bin 405, İran'da 1284, İspanya'da 831, Fransa'da 372, ABD'de 217, İngiltere'de 144, Güney Kore'de 94, Hollanda'da 76, Almanya'da 44, İsviçre'de 43, Japonya'da 40, Endonezya'da 25, Filipinler'de 17, Belçika'da 21, San Marino'da 14, Irak'ta 13, Kanada'da 12, İsveç'te 11, Cezayir'de 9, Avustralya'da 7, Norveç'te 7, Brezilya 7, Mısır'da 7, Avusturya'da 6, Danimarka'da 6, Yunanistan'da 6, Polonya'da 5, Hindistan'da 5, Lübnan'da 4, Lüksemburg'da 4, Portekiz'de 4, Türkiye'de 4, Ekvador'da 3, Arjantin'de 3, Bulgaristan'da 3, İrlanda'da 3, Peru'da 3, Ukrayna'da 3, Pakistan'da 3, Fas'ta 2, Malezya'da 2, Arnavutluk'ta 2, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Kosta Rika'da 2, Slovenya, Bahreyn, Tayland, Tayvan, Panama, Macaristan, Küba, Moldova, Azerbaycan, Tunus, Burkina Faso, Martinik, Jamaika, Bangladeş, Guatemala, Guyana, Curaçao, Cayman Adaları, Rusya, Meksika, Hırvatistan ve Sudan'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Vaka sayıları, binden fazla olan ülkeler

Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre ve İran olurken; "Worldometer"deki vaka sayıları binden fazla olan ülkeler ise şöyle sıralanıyor:

  • "Çin ana karasında 80 bin 967, İtalya 41 bin 35, İran 18 bin 407, İspanya 18 bin 77, Almanya 15 bin 320, ABD 14 bin 366, Fransa 10 bin 995, Güney Kore 8 bin 652, İsviçre 4 bin 222, İngiltere 3 bin 269, Hollanda 2 bin 460, Avusturya 2 bin 203, Belçika 1795, Norveç 1790, Japonya 1675, İsveç 1439 ve Danimarka 1151."

Koronavirüs lisede dezenfektan üretimini 6 kat artırdı: Yarım tonluk üretim 3 tona çıktı
FOTOĞRAF 11
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Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrencileri, 2016 yılından bu yana, kentteki kamu kurumları için dezenfektan üretiyor.
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Okuldaki atölyede üretim yapan öğrenciler, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ardından kentte artan dezenfektan ihtiyacını karşılamak için üretimi artırdı.
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2 öğretmen ve 20 öğrenci, ihtiyacı karşılayabilmek için günde 3 ton dezenfektan üretiyor. Ürünler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte kullanılıyor.
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ÜRETİMİ GÜNDE 3 TONA ÇIKARDIK ​ ​ Okul Müdürü İsmail Karabasmaz, Türkiye'nin adeta bir soğuk savaş dönenimde olduğunu, kendilerinin bu dönemde dezenfektan üretimiyle katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
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Karabasmaz, 2 öğretmen ile toplam 20 öğrencinin dezenfektan ürünleri ürettiğini söyleyerek, Koronavirüse biz Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak savaşımızı açtık. Bununla ilgili mücadelemizi yapıyoruz. Şu anda kimya teknolojileri alanımızda bakanlığımızla yapmış olduğumuz istişareyle ilimizin tüm dezenfektan ürünlerini karşılamak için çalışıyoruz. Günlük 500 kilogram olan üretimi 3 tona çıkardık dedi.
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Öncelikli olarak kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşlara dezenfektan ürünlerini verdiklerini ifade eden Karabasmaz, Bu ürünlere Çankırı'mızın ihtiyacının dışında çevre illerden de talepler gelmekte. Kastamonu, Kırıkkale, Yozgat ve Kahramanmaraş'tan dezenfektan ürünü istiyorlar. Öncelikle ilimizin ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarımız sürüyor. Okulumuz öğretmen ve öğrencilerine özveriyle çalıştıkları için teşekkür ediyorum diye konuştu.
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ÜRETİMİMİZ KORONAVİRÜSTEN SONRA ARTTI ​ ​ Okulun Kimya Teknolojisi Alanı Alan Şefi Emine Demirci de üretim olarak çamaşır suyuna ağırlık verdiklerini aktararak, Dezenfektan ürünlerine yönelik çalışmalarımız koronavirüs vakasından sonra arttı. Koronavirüs vakası dolayısıyla talepler arttığı için bu dönemde daha çok çamaşır suyu ve dezenfektan üretimine yoğunlaştık. Alıcılar bulundukları ortamları, dezenfektan ürünleriyle dezenfekte ediyorlar ifadelerini kullandı.
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10'uncu sınıf öğrencisi Oğulcan Pusat Türkoğlu da koronavirüse karşı dezenfektan ürünleri üretmekten mutlu olduklarını belirtti.
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Koronavirüs lisede dezenfektan üretimini 6 kat artırdı: Yarım tonluk üretim 3 tona çıktı
Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrencileri, kentin dezenfektan ihtiyacını karşılayabilmek için günlük 500 kilogramlık üretimi 6 kat artırarak, 3 tona çıkardı. Okul Müdürü İsmail Karabasmaz, kentin tüm dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.
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