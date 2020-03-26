Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 471 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 471 bin 821 olarak bildirdi.
Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 21 bin 297 kişi öldü ve 114 bin 711 kişi iyileşti.
DÜNYA
Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada
Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 287, Hong Kong'da 4, İtalya'da 7 bin 503, İspanya'da 3 bin 647, İran'da 2 bin 77, Fransa'da 1331, ABD'de 1032, İngiltere'de 465, Hollanda'da 356, Almanya'da 206, Belçika'da 178, İsviçre'de 153, Güney Kore'de 131, İsveç'te 62, Brezilya'da 59, Türkiye'de 59, Endonezya'da 58, Japonya'da 55, Filipinler'de 38, Portekiz'de 43, Danimarka'da 34, Avusturya'da 31, Ekvador'da 29, Irak'ta 29, Kanada'da 36, San Marino'da 21, Mısır'da 21, Yunanistan'da 22, Cezayir'de 21, Malezya'da 20, Romanya'da 17, Norveç'te 14, Polonya'da 14, Hindistan'da 13, Avustralya'da 12, Macaristan'da 10, Dominik Cumhuriyeti'nde 10, İrlanda'da 9, Peru'da 9, Lüksemburg'da 8, Pakistan'da 8, Panama'da 8, Arjantin'de 8, Çekya'da 6, Lübnan'da 6, Meksika'da 6, Fas'ta 6, Slovenya'da 5, Bangladeş'te 5, Ukrayna'da 5, Tunus'ta 5, İsrail'de 5, Arnavutluk'ta 5, Kolombiya'da 4, Litvanya'da 4, Burkina Faso'da 4, Sırbistan'da 4, Gana'da 4, Bahreyn'de 4, Tayland'da 4, Bulgaristan'da 3, Şili'de 3, Kuzey Makedonya'da 3, Bosna Hersek'te 3, Rusya'da 3, Finlandiya'da 3, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 3, Paraguay'da 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Porto Riko'da 2, Azerbaycan'da 2, Mauritius'ta 2, Afganistan'da 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2, İzlanda'da 2, Suudi Arabistan'da 2, Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Karadağ, Guam, Küba, Nijerya, Martinik, Guadeloupe, Moldova, Andorra, Hırvatistan, Estonya, Kamerun, Filistin, Nijer, Trinidad ve Tobago, Zimbabve, Gambiya, Cabo Verde ve Sudan'da birer kişi hayatını kaybetti.
OYNAT
Iraklı doktor gözyaşlarıyla yalvardı: Lütfen evde kalın
Irak'ta korona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen bazı vatandaşlar yasağa uymuyor. Korona virüsle mücadele eden Iraklı bir doktor yasağa uymayan vatandaşları uyarmak için sosyal medyada görüntü paylaştı. Görüntüde ağlamaya başlayan Iraklı doktor, 'Çoğu kişi sokağa çıkma yasağına uymuyor. Lütfen evde kalın, çok kişi bize geliyor, çok sayıda insan kaybettik. 7 gündür buradayız ve gece gündüz çalışıyoruz. Hayatlarımızı sizin için feda ettik. Lütfen evde kalın' şeklinde konuştu.
Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler
"Worldometer"deki vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Çin ana karası 81 bin 285, İtalya 74 bin 386, ABD 68 bin 489, İspanya 49 bin 515, Almanya 37 bin 323, İran 27 bin 17, Fransa 25 bin 233, İsviçre 10 bin 897, İngiltere 9 bin 529, Güney Kore 9 bin 241, Hollanda 6 bin 412, Avusturya 5 bin 588, Belçika 4 bin 937, Kanada 3 bin 409, Norveç 3 bin 100, Portekiz 2 bin 995, Avustralya 2 bin 766, Brezilya 2 bin 554, İsveç 2 bin 526, Türkiye 2 bin 433, İsrail 2 bin 369, Japonya 2 bin 19, Malezya 1796, Danimarka 1724, Çekya 1654, İrlanda 1564, Lüksemburg 1333, Ekvador 1211, Şili 1142, Pakistan 1102, Polonya 1051 ve Tayland 1045."
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi. Üretim miktarları iki kat artırılan tesislerde günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarılırken çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ettiği belirtildi.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yoğun talep gören maskelerin üretimine yönelik Akar'ın verdiği talimat üzerine, Bakanlığa bağlı dikimevleri ile MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğü, çalışmalarına hız kazandırdı.
Kauçuk temelli, viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiği MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğünde tek kullanımlık maskelerin üretimine yönelik çalışmalar artırıldı.
Fabrika Müdürü Turgay Topaloğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin maske ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
Maske üretim kapasitelerini iki kat artırdıklarını belirten Topaloğlu, Cerrahi maske dediğimiz, bez maske üretimine yönelik yeni bir tezgahı daha kuruyoruz. Böylelikle günlük üretim kapasitemizi 100-150 bine çıkaracağız. Ayrıca, aylık 15 bin civarında panaromik ve KBRN maskeleri üretiyoruz. Piyasadaki altyapıyı da kullanmak suretiyle tüm bu üretim oranlarını iki, üç katına çıkarmak mümkün diye konuştu.
Topaloğlu, KBRN maskelerde kullanılan alüminyum gövdeli süzgeçler ve panoramik maskelerde kullanılan plastik gövdeli süzgeçler ile ilgili yıllık 800 bin üretim kapasitesine sahip olduklarını belirtti.
Özellikle sağlık personelinin kullandığı, daha üst koruma sağlayan, N95 olarak bilinen maskelerin üretimi için bir tezgah daha kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Topaloğlu, böylelikle günde 30 bin civarında üretebileceklerini ifade etti.
Topaloğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karışılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, faaliyetler sırasında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken tüm önlemleri hayata geçirdiklerini vurguladı.
Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı dikimevlerinde de tek kullanımlık maske üretimine başlandı.
Dikimevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışan işçiler, tek kullanımlık bez maske üretimini sürdürüyor.
Üretim bandında aralıklarla çalışan işçilerin, görev yaptıkları alanda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor. İşçilerin ateşleri de hem fabrikaya girişlerinde hem de çalışmaları sırasında ölçülerek kayıt altına alınıyor ve takip ediliyor.
Yapılan çalışmaların ardından Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerinde günlük bez maske imalatının 400-500 bin seviyesine çıkarıldığı belirtildi.
Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bakanlığı ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgınla ilgili alınan önlemlere yönelik çalışmaların planlandığı ve yönetildiği COVİD-19 ile Mücadele Merkezi'ndeki (COMMER) açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:
İlgili birimlerimize her türlü maskenin imalatı için gerekli talimatları verdik. Şu anda maske imalatı büyük bir hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra fabrikalarımızda antibakteriyel sıvı üretimi de başlamış durumdadır. Bunu da yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Önce birliklerimizle, daha sonra da diğer kurum ve kuruluşlarla bunları paylaşacağız. Üretimi olabildiğince yükselterek, sadece silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz.
Akar talimat verdi: Bakanlığa bağlı fabrikalarda maske üretimi arttı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi. Üretim miktarları iki kat artırılan tesislerde günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarılırken çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ettiği belirtildi.