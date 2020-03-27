Dünya Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 533 bini geçti
KORONAVİRÜS

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 533 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 533 bini aştı. Kovid-19 nedeniyle toplam 24 bin 95 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 533 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 533 bin 15 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 24 bin 95 kişi öldü ve 124 bin 387 kişi iyileşti.

Merkez üssü Avrupa olan koronavirüs salgınında ölü sayısı 24 bin 77’ye yükseldi
DÜNYA
Merkez üssü Avrupa olan koronavirüs salgınında ölü sayısı 24 bin 77’ye yükseldi
  • Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 292, Hong Kong'da 4, İtalya'da 8 bin 215, İspanya'da 4 bin 365,
  • İran'da 2 bin 234, Fransa'da 1696, ABD'de 1301,
  • İngiltere'de 578, Hollanda'da 434, Almanya'da 267, Belçika'da 220, İsviçre'de 192, Güney Kore'de 139,
  • Endonezya'da 78, İsveç'te 77, Brezilya'da 77, Türkiye'de 75, Portekiz'de 60, Japonya'da 57, Filipinler'de 45, Danimarka'da 41, Avusturya'da 49, Kanada'da 39, Irak'ta 36, Ekvador'da 34, Yunanistan'da 27, Cezayir'de 25, Malezya'da 24, Mısır'da 24, Romanya'da 23, San Marino'da 21, Hindistan'da 20,
  • İrlanda'da 19, Polonya'da 16, Norveç'te 14, Avustralya'da 13, Arjantin'de 12, Fas'ta 11, Macaristan'da 10, İsrail'de 10, Dominik Cumhuriyeti'nde 10,
  • Peru'da 9, Çekya'da 9, Lüksemburg'da 9, Pakistan'da 9, Panama'da 9, Meksika'da 8, Sırbistan'da 7, Burkina Faso'da 7, Lübnan'da 6, Kolombiya'da 6, Arnavutluk'ta 6, Slovenya'da 6,
  • Finlandiya'da 5, Bangladeş'te 5, Ukrayna'da 5, Tunus'ta 5, Tayland'da 5, Litvanya'da 4, Gana'da 4, Afganistan'da 4, Bahreyn'de 4,
  • Bulgaristan'da 3, Şili'de 4, Kuzey Makedonya'da 3, Suudi Arabistan'da 3, Bosna Hersek'te 3, Rusya'da 3, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 3, Paraguay'da 3, Hırvatistan'da 3, Andorra'da 3, Azerbaycan'da 3, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 3,
  • Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Porto Riko'da 2, Mauritius'ta 2, İzlanda'da 2, Küba'da 2,
  • Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Karadağ, Guam, Nijerya, Martinik, Guadeloupe, Moldova, Estonya, Kamerun, Filistin, Nijer, Trinidad ve Tobago, Zimbabve, Gambiya, Cabo Verde, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan, Venezuela, Honduras, Manş Adaları, Kenya, Nikaragua ve Sudan'da birer kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sopayla dayak
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Hindistan’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sopayla dayak
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ülkeler her geçen gün tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Hindistan, ülkede etkisini arttıran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yetkililer, sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara sert bir şekilde sopalı müdahalede bulunarak evlerine yollamaya çalışırken, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"deki vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 85 bin 604, Çin ana karası 81 bin 340, İtalya 80 bin 589, İspanya 57 bin 786, Almanya 43 bin 938, İran 29 bin 406, Fransa 29 bin 155, İsviçre 11 bin 811, İngiltere 11 bin 658, Güney Kore 9 bin 332, Hollanda 7 bin 431, Avusturya 6 bin 909, Belçika 6 bin 235, Kanada 4 bin 43, Türkiye 3 bin 629, Portekiz 3 bin 544, Norveç 3 bin 372, Avustralya 3 bin 143, İsrail 3 bin 35, Brezilya 2 bin 985, İsveç 2 bin 840, Japonya 2 bin 99, Malezya 2 bin 31, Çekya 1925, Danimarka 1877, İrlanda 1819, Lüksemburg 1453, Ekvador 1403, Şili 1306, Pakistan 1235, Polonya 1221, Tayland 1136, Romanya 1029 ve Suudi Arabistan 1012."

Trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrısı
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Dünya genelinde ve Türkiye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 ile mücadelede salgından korunmak için zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması büyük önem taşıyor.
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Bu konuda vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla harekete geçen emniyet trafik şube müdürlükleri, belediyelerin izin verdiği yaklaşık 10 ilde trafik sinyalizasyon sistemlerinde çalışma başlattı.
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Sosyal izolasyonu sağlamak için başlatılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 10 ildeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa Evde kal, yeşil ışığa da Eve git yazıları yerleştirildi.
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Trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrısı
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla bazı illerdeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal", yeşil ışığa da "Eve git" yazıları yerleştirildi.


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