Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 937 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 937 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 937 bin 130'a ulaştı.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 47 bin 267 kişi hayatını kaybederken 195 bin 143 kişi iyileşti.
- Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 312, Hong Kong'da 4,
- İtalya'da 13 bin 155, İspanya'da 9 bin 387,
- ABD'de 5 bin 112, Fransa'da 4 bin 32, İran'da 3 bin 36, İngiltere'de 2 bin 352, Hollanda'da 1173,
- Almanya'da 931, Belçika'da 828, İsviçre'de 488, İsveç'te 239, Türkiye'de 277, Brezilya'da 244,
- Portekiz'de 187, Güney Kore'de 169, Endonezya'da 157, Avusturya'da 146, Kanada'da 129, Danimarka'da 104,
- Ekvador'da 98, Filipinler'de 96, Romanya'da 94, İrlanda'da 85, Japonya'da 68,
- Hindistan'da 58, Cezayir'de 58, Dominik Cumhuriyeti'nde 57, Mısır'da 52, Irak'da 52 ve Yunanistan'da 51 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler
"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:
- "ABD 215 bin 344,
- İtalya 110 bin 574,
- İspanya 104 bin 118,
- Çin ana karası 81 bin 554,
- Almanya 77 bin 981,
- Fransa 56 bin 989,
- İran 47 bin 593,
- İngiltere 29 bin 474,
- İsviçre 17 bin 768,
- Türkiye 15 bin 679,
- Belçika 13 bin 964,
- Hollanda 13 bin 614,
- Avusturya 10 bin 809,
- Güney Kore 9 bin 976,
- Kanada 9 bin 731,
- Portekiz 8 bin 251,
- Brezilya 6 bin 931,
- İsrail 6 bin 211,
- Avustralya 5 bin 137,
- İsveç 4 bin 947,
- Norveç 4 bin 877,
- Çekya 3 bin 604,
- İrlanda 3 bin 447,
- Danimarka 3 bin 107,
- Japonya 3 bin 96,
- Şili 3 bin 31,
- Malezya 2 bin 908,
- Rusya 2 bin 777,
- Ekvador 2 bin 758,
- Polonya 2 bin 554,
- Romanya 2 bin 460,
- Lüksemburg 2 bin 319,
- Filipinler 2 bin 311,
- Pakistan 2 bin 291,
- Hindistan 2 bin 32, Tayland 1875,
- Suudi Arabistan 1720,
- Endonezya 1677,
- Finlandiya 1518,
- Yunanistan 1415,
- Güney Afrika Cumhuriyeti 1380,
- Meksika 1378,
- Peru 1323, Panama 1317,
- İzlanda 1135,
- Panama 1317,
- Dominik Cumhuriyeti 1284,
- İzlanda 1220,
- Arjantin 1133,
- Kolombiya 1065,
- Sırbistan 1060,
- Singapur 1000."