Dünya Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 937 bini geçti
KORONAVİRÜS

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 937 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 937 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle 47 bin 267 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 937 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 937 bin 130'a ulaştı.

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
DÜNYA
SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları

Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 47 bin 267 kişi hayatını kaybederken 195 bin 143 kişi iyileşti.

  • Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 312, Hong Kong'da 4,
  • İtalya'da 13 bin 155, İspanya'da 9 bin 387,
  • ABD'de 5 bin 112, Fransa'da 4 bin 32, İran'da 3 bin 36, İngiltere'de 2 bin 352, Hollanda'da 1173,
  • Almanya'da 931, Belçika'da 828, İsviçre'de 488, İsveç'te 239, Türkiye'de 277, Brezilya'da 244,
  • Portekiz'de 187, Güney Kore'de 169, Endonezya'da 157, Avusturya'da 146, Kanada'da 129, Danimarka'da 104,
  • Ekvador'da 98, Filipinler'de 96, Romanya'da 94, İrlanda'da 85, Japonya'da 68,
  • Hindistan'da 58, Cezayir'de 58, Dominik Cumhuriyeti'nde 57, Mısır'da 52, Irak'da 52 ve Yunanistan'da 51 kişi hayatını kaybetti.

Artvin'de köy muhtarlığı kendi karantinasını oluşturdu
GÜNDEM
Artvin'de köy muhtarlığı kendi karantinasını oluşturdu

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

  • "ABD 215 bin 344,
  • İtalya 110 bin 574,
  • İspanya 104 bin 118,
  • Çin ana karası 81 bin 554,
  • Almanya 77 bin 981,
  • Fransa 56 bin 989,
  • İran 47 bin 593,
  • İngiltere 29 bin 474,
  • İsviçre 17 bin 768,
  • Türkiye 15 bin 679,
  • Belçika 13 bin 964,
  • Hollanda 13 bin 614,
  • Avusturya 10 bin 809,
  • Güney Kore 9 bin 976,
  • Kanada 9 bin 731,
  • Portekiz 8 bin 251,
  • Brezilya 6 bin 931,
  • İsrail 6 bin 211,
  • Avustralya 5 bin 137,
  • İsveç 4 bin 947,
  • Norveç 4 bin 877,
  • Çekya 3 bin 604,
  • İrlanda 3 bin 447,
  • Danimarka 3 bin 107,
  • Japonya 3 bin 96,
  • Şili 3 bin 31,
  • Malezya 2 bin 908,
  • Rusya 2 bin 777,
  • Ekvador 2 bin 758,
  • Polonya 2 bin 554,
  • Romanya 2 bin 460,
  • Lüksemburg 2 bin 319,
  • Filipinler 2 bin 311,
  • Pakistan 2 bin 291,
  • Hindistan 2 bin 32, Tayland 1875,
  • Suudi Arabistan 1720,
  • Endonezya 1677,
  • Finlandiya 1518,
  • Yunanistan 1415,
  • Güney Afrika Cumhuriyeti 1380,
  • Meksika 1378,
  • Peru 1323, Panama 1317,
  • İzlanda 1135,
  • Panama 1317,
  • Dominik Cumhuriyeti 1284,
  • İzlanda 1220,
  • Arjantin 1133,
  • Kolombiya 1065,
  • Sırbistan 1060,
  • Singapur 1000."

Türkiye’nin tıbbi yardımını teslim alan İtalyan Bakan: Bunu hiç unutmayacağız
OYNAT 00:58
Türkiye’nin tıbbi yardımını teslim alan İtalyan Bakan: Bunu hiç unutmayacağız
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki ülkesine Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini teslim aldığı anların videosunu Facebook hesabından paylaştı. İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Practica di Mare Hava Üssü'ne inen Türk Hava Kuvvetlerine ait 'A400M' askeri kargo uçağını İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya Genelkurmay Başkanı General Enzo Vecciarelli ve Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Alp Özdemir karşıladı. Türkiye'nin, Kovid-19 salgınında Avrupa'da merkez üs haline gelen İtalya'ya yönelik sağlık malzemelerini taşıyan uçağın yanına gelen Bakan Di Maio, yardımları taşıyan heyetin başkanı Mühendis Albay Burak Erkan'a teşekkür etti ve “bunu hiç unutmayacağız” dedi. Albay Erkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektubu iletilmek üzere Bakan Di Maio'ya teslim etti.

Artvin’de köy muhtarlığı kendi karantinasını oluşturdu
FOTOĞRAF 7
Title
Köyün gençlerinden oluşan ekip, vardiya usulü 24 saat nöbet tutarak köye giren çıkanları kayıt altına alıyor.
Title
Gelen araçları durdurup içindekilerin ateşini ölçen gençler 14 gün kuralını ve sosyal mesafeyi hatırlatarak gerekli bilgileri aktarıyor.
Title
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok tedbir kararları peş peşe geldi.
Title
Artvin merkeze bağlı 80 haneli Sarıbudak köyü muhtarlığı ise bu tedbirlere ek olarak kendi karantinasını oluşturdu. Köyün gençlerinden oluşan ekip, vardiyalı olarak köyün girişinde nöbet tutmaya başladı.
Title
Köyün girişine konulan dubalarla yol kapatan gençler, köye gelenlerin bilgileri alarak kayıt ediyor. Daha sonra ateşlerini ölçerek evde kalmaları yaşlılarla temas etmeleri konusunda bilgi veriyorlar.
Title
Köy halkının korona virüsünden korumak için böyle bir uygulama başlattıklarını ifade eden Köy Muhtarı İrfan Beken, İnşallah bu zor günler geçecek. Bizde bu kapsamda 12 gün boyunca köye giriş çıkışları kontrol edeceğiz. İl dışından gelenler olursa onların evlerinde 14 gün kendilerini takip edeceğiz. Bu uygulama herkesin sağlığı için oldukça önemli dedi.
Title
Alınan kayıtları Jandarma ekipleriyle paylaştıklarını söyleyen Beken, Gençler gönüllü olarak bu uygulamamıza katılıyor. Şuana kadar bir sorun yaşamadık İnşallah bundan sonrada yaşamayız diye konuştu.
Artvin’de köy muhtarlığı kendi karantinasını oluşturdu
Artvin merkeze bağlı Sarıbudak köyünde yaşayan vatandaşları korumak için muhtarlığının aldığı kararla köy girişi dubalarla kapatılıp gelenler kayıt altına alınıyor.
Abone Ol Google News
Kan sıvısı ile koronavirüs engellenebilir

Kan sıvısı ile koronavirüs engellenebilir

​Koronavirüs salgını için profesörden çarpıcı test açıklaması.
İşte şimdi oldu

İşte şimdi oldu

​Yardım parası kuyruğunda yığılma yok, sosyal mesafe var.
Evde çok konuşmayın

Evde çok konuşmayın

​Malezya'da kadınlara ilginç karantina uyarısı.
Uçakla doldu

Uçakla doldu

​Kapanan Atatürk Havalimanı'nda yer neredeyse kalmadı.
Aşı ve ilaç müjdesi

Aşı ve ilaç müjdesi

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank güzel haberi duyurdu.
Dolandırıcıya kaptırmayın!

Dolandırıcıya kaptırmayın!

​Yardım yapacaklara çok kritik IBAN uyarısı.
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
'Sorun çıkaranı vurun'

'Sorun çıkaranı vurun'

Duterte'den sert koronavirüs önlemi
Uçak<br>fiyatını geçti!

Uçak
fiyatını geçti!

Otobüste bilet fiyatları 3 katına kadar çıktı.
Benzine<br>yeni indirim

Benzine
yeni indirim

​Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
'Gençlere kullanın'

'Gençlere kullanın'

​90 yaşındaki koronavirüs hastası solunum tedavisini reddetti.
Bravo meslek liseliler

Bravo meslek liseliler

Gençlerden korona hastalarına 'nefes aldıracak' cihaz.
Dünyayı korkutan ağır bilanço

Dünyayı korkutan ağır bilanço

Hayatını kaybeden kişi sayısı 47 bin 256'ya yükseldi.
Testlerde<br>yeni dönem

Testlerde
yeni dönem

Salgını farkında olmadan atlatanlar belli olacak.
Hiçbir vakada <br>görülmemişti

Hiçbir vakada
görülmemişti

Virüse yakalanmıştı, ürküten detay ortaya çıktı.
İlk koronavirüs cinayeti

İlk koronavirüs cinayeti

'Hastalık bulaştırdı' deyip sevgilisini öldürdü
Büyük sağlık riski oluşturabilir

Büyük sağlık riski oluşturabilir

Koronavirüs sonrası satışları patlayan ürün için uyarı.
Biner lira yardımı duyan muhtarlıklara koştu: Vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamışlar
Gündem

Biner lira yardımı duyan muhtarlıklara koştu: Vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamışlar

Engelli maaşı ve 65 yaş üstü maaşı alanlara nisan ayı için ek biner lira ödeneceğini açıklamasının ardından konuyu yanlış anlaya birçok vatandaş muhtarlıklara akın etti. Açıkgöz, birçok vatandaşın yardım konusunu yanlış anlayarak muhtarlıklara akın ettiğini ifade ederek, "Yüzlerce vatandaşımız bugün muhtarlığımıza gelerek ’verilecek olan yardım için isim yazdırmak istiyoruz’ dediler. Ancak vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamışlar. Herkesin verilecek bu ek biner liralık yardımdan faydalanabileceğini düşünmüşler. Biz de buraya gelen vatandaşlarımıza durumu anlattık" dedi.
TBMM Başkanı Şentop'tan 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadele mektubu
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadele mektubu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadelede tek vücut olma yönünde mektup gönderdi.
Büyükçekmece'de tepki çeken korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Herkesten özür diliyoruz
Gündem

Büyükçekmece'de tepki çeken korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Herkesten özür diliyoruz

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik 'evde kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken İstanbul Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekmişti. Görüntüleri izleyen polis aralarında villa sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almış, bu kişilere ise 2 ay ev hapsi verilmişti. O eğlenceyi düzenleyen Mustafa Süslü konuştu. Süslü, “Yaptığımız şeyle övünmüyorum. Amacımız sadece eğlenmekti. Herkesten özür diliyorum” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.