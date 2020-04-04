Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 60 bini aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı. Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 14 bin 681 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 11 bin 744 can kaybıyla İspanya, 7 bin 403 ile ABD, 6 bin 507 ile Fransa, 3 bin 605 ile İngiltere ve 3 bin 452 ile İran takip etti. Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 326 ölümle 7. sırada yer aldı.

Haber Merkezi 04 Nisan 2020, 13:06 Son Güncelleme: 04 Nisan 2020, 13:17 AA