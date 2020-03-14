Dünya Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 150 bine yaklaştı 5 binden fazla kişi öldü
KORONAVİRÜS

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 150 bine yaklaştı: 5 binden fazla kişi öldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 146 bin 305'e çıktı. Kovid-19 nedeniyle toplam 5 bin 541 kişi öldü, 72 bin 553 kişi ise iyileşti.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs dünyada hızla yayılıyor
Koronavirüs dünyada hızla yayılıyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 145 bini geçti.

DÜNYADA HIZLA YAYILIYOR

  • Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 146 bin 305 olarak güncelledi.
Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 5 bin 541 kişi öldü, 72 bin 553 kişi ise iyileşti.

Çin ana karasında 3 bin 193, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 4, İtalya'da 1266, İran'da 611, İspanya'da 133, Güney Kore'de 72, Fransa'da 79, ABD'de 50, Japonya'da 28, İngiltere'de 11, Irak'ta 9, İsviçre'de 11, Almanya'da 8, Hollanda'da 10, San Marino'da 5, Filipinler'de 8, Endonezya'da 4, Avustralya'da 3, Belçika'da 3, Lübnan'da 3, Yunanistan'da 3, Mısır'da 2, Polonya'da 2, Hindistan'da 2, Arjantin'de 2, Cezayir'de 2, Kanada, İsveç, Norveç, Avusturya, İrlanda, Tayland, Tayvan, Lüksemburg, Panama, Arnavutluk, Bulgaristan, Ekvador, Azerbaycan, Fas, Ukrayna, Guyana ve Sudan'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 824, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 138 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 53 kişide Kovid-19 tespit edildi.

"Worldometer"deki diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:

  • "İtalya 17 bin 660, İran 11 bin 364, Güney Kore 8 bin 86, İspanya 5 bin 232, Almanya 3 bin 675, Fransa 3 bin 661, ABD 2 bin 329, Japonya 1434, İsviçre 1359, Norveç 1002, İsveç 821, Hollanda 804, Danimarka 827, İngiltere 798, Avusturya 602, Belçika 559, Katar 320, Bahreyn 210, Kanada 200, Singapur 200, Avustralya 199, Malezya 197, Yunanistan 190, Finlandiya 156, İsrail 154, Brezilya 151, Çekya 150, Slovenya 141, İzlanda 138, Portekiz 112, Estonya 109, Irak 101, Kuveyt 100, Filipinler 98, Romanya 97, Endonezya 96, Lübnan 93, Mısır 93, İrlanda 90, Suudi Arabistan 86, Birleşik Arap Emirlikleri 85, Polonya 84, Hindistan 83, San Marino 80, Estonya 79, Tayland 75, Vietnam 49, Rusya 45, Şili 43, Sırbistan 41, Lüksemburg 38, Peru 38, Cezayir 37, Hırvatistan 37, Brunei 37, Panama 36, Filistin 35, Arjantin 34, Arnavutluk 33, Slovakya 32, Bulgaristan 31, Gürcistan 30, Pakistan 28, Belarus27, Ekvador 26, Kosta Rika 26, Macaristan 25, Güney Afrika 24, Senegal 21, Umman 19, Bosna Hersek 18, Malta 18, Letonya 17, Tunus 16, Kolombiya 16, Azerbaycan 15, Ermenistan 15, Meksika 15, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Rum Yönetimi 14, Kuzey Makedonya 14, Afganistan10, Bolivya 10, Maldivler 9, Faroe Adaları 9, Fas 8, Jamaika 8, Kamboçya 7, Litvanya 7, Yeni Zelanda 6, Sri Lanka6, Fransız Guyanası 6, Kazakistan 6, Martinik 6, Moldova 6, Paraguay6, Dominik Cumhuriyeti 5, Reunion Adası 5, Türkiye 5, Küba 4, Lihtenştayn 4, Uruguay4, Ukrayna 3, Bangladeş 3, Manş Adaları 3, Fransız Polinezyası 3, Porto Riko 3, Monako 2, Nijerya 2, Aruba 2, Burkina Faso2, Kamerun 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2, Gana 2, Honduras 2, Saint Martin2, Venezuela2, Guyana1, Sudan1, Andorra1, Ürdün 1, Nepal 1, Antigua ve Barbuda1, Butan 1, Cayman Adaları 1, Fildişi Sahili 1, Curaçao1, Etiyopya 1, Gabon1, Cebelitarık 1, Guadelup 1, Guatemala 1, Gine 1, Vatikan 1, Kenya 1, Moritanya 1, Moğolistan 1, St. Barth1, Saint Lucia1, St. Vincent Grenadines1, Surinam 1, Esvatini 1, Togo 1, Trinidad ve Tobago 1."

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