Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 423 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi,
dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 423 bin 297 olarak bildirdi.
Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 18 bin 906 kişi öldü ve 109 bin 145 kişi iyileşti.
DÜNYA
Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada
Ülke ülke koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 281, Hong Kong'da 4, İtalya'da 6 bin 820, İspanya'da 2 bin 991, İran'da 1934, Fransa'da 1100, ABD'de 784, İngiltere'de 422, Hollanda'da 276, Almanya'da 159, Güney Kore'de 126, İsviçre'de 122, Belçika'da 122, Endonezya'da 55, Japonya'da 53, Türkiye'de 44, Brezilya'da 46, İsveç'te 40, Filipinler'de 35, Portekiz'de 33, Danimarka'da 32, Avusturya'da 28, Ekvador'da 27, Irak'ta 27, Kanada'da 26, San Marino'da 21, Mısır'da 20, Yunanistan'da 20, Cezayir'de 19, Malezya'da 16, Norveç'te 12, Romanya'da 12, Hindistan'da 10, Polonya'da 10, Macaristan'da 10, Lüksemburg'da 8, Avustralya'da 8, İrlanda'da 7, Peru'da 7, Pakistan'da 7, Panama'da 6, Arjantin'de 6, Dominik Cumhuriyeti'nde 6, Fas'ta 5, Arnavutluk'ta 5, Burkina Faso'da 4, Tunus'ta 4, Bangladeş'te 4, Tayland'da 4, Slovenya'da 4, Meksika'da 4, Lübnan'da 4, Bulgaristan'da 3, Kolombiya'da 3, Ukrayna'da 3, Bosna Hersek'te 3, Sırbistan'da 3, İsrail'de 3, Çekya'da 3, Bahreyn'de 3, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 3, Paraguay'da 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Porto Riko'da 2, Mauritius'ta 2, Şili'de 2, Litvanya'da 2, Gana'da 2, Kuzey Makedonya'da 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2, İzlanda'da 2, Suudi Arabistan, Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Karadağ, Guam, Küba, Nijerya, Martinik, Afganistan, Guadeloupe, Azerbaycan, Moldova, Andorra, Hırvatistan, Rusya, Finlandiya, Kamerun, Zimbabve, Gambiya, Cabo Verde ve Sudan'da birer kişi.
DÜNYA
Ankara Üniversitesi koronavirüs aşı ve tanı kiti projesi için kolları sıvadı
Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler
Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler ABD, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa olurken; "Worldometer"deki vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Çin ana karası 81 bin 218, İtalya 69 bin 176, ABD 54 bin 916, İspanya 42 bin 58, Almanya 32 bin 991, İran 24 bin 811, Fransa 22 bin 304, İsviçre 9 bin 877, Güney Kore 9 bin 137, İngiltere 8 bin 77, Hollanda 5 bin 560, Avusturya 5 bin 283, Belçika 4 bin 269, Norveç 2 bin 866, Kanada 2 bin 792, Portekiz 2 bin 362, Avustralya 2 bin 317, İsveç 2 bin 299, Brezilya 2 bin 247, Japonya 1905, İsrail 1930, Türkiye 1872, Malezya 1796, Danimarka 1591, Çekya 1394, İrlanda 1329, Lüksemburg 1099 ve Ekvador 1082."
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Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına Türkiye'nin dört bir tarafındaki askerlik şubelerinden sevk olan acemi erlerin teslim alınması sürecinde, koronavirüs salgınının yayılımını önlemek için üst düzey önlemler alındı.
Ankara'ya gelen acemi erler, havaalanı ve otogarda dezenfekte işlemi yapılmış araç ile rütbeli personeller tarafından karşılandı.
Koronavirüse karşı ateş ölçümleri yapılan erlerin sağlık bilgileri kontrol edilerek, yurt dışı hikayeleri olup olmadığı soruldu. Acemi erler, daha sonra sosyal mesafe dikkate alınarak bindirildikleri araçla acemi eğitimlerini yapacakları Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na götürüldü.
Burada bir kez daha ateş ölçümü yapılıp, sağlık bilgileri kontrol edilen erler, kayıt merkezinde aralarında 2 metre mesafeyi koruyarak kayıt altına alındı.
KORONAVİRÜS EĞİTİMİ Buradan sağlık muayenesi istasyonuna sevk edilerek diş muayenesi ve genel doktor muayeneleri yapılan askerlere, daha sonra Koronavirüse Karşı Alınacak Tedbirler İstasyonunda salgın ile mücadele ve bireysel olarak alacakları tedbirlere ilişkin eğitim verildi. Acemi erler, yine salgına karşı tüm tedbirlerin alındığı yemekhanede araları birer metre açılan tek kişilik masalarda yemeklerini yedi.
AİLELERE KORONAVİRÜS MESAJI Ayrıca acemi erlerin ailelerine katılış mesajının yanında, koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuklarının sağlığını korumak için tüm tedbirlerin alındığı, bu kapsamda personel izinlerinin kaldırılıp, yapılacak törenlere ziyaretçi davet edilmeyeceğine ilişkin koronavirüs mesajı da gönderildi.
Öte yandan eğitim merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı alanlar ve gerekli olan tüm bölgelerin periyodik olarak dezenfekte edildiği, kantin, pastane ve kafeterya hizmetlerinin de hijyen yönünden sürekli kontrol edildiği belirtildi.
'PROBLEMLİ OLANLAR SAĞLIK KURULUŞUNA' Nizamiyede acemi erleri karşılayan Yarbay Taner Yılmaz, askerlerin kayıt altına alınması, koronavirüse karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.
Yılmaz, acemi erlerin nizamiyeden girişlerine kadar iki kez ateşlerinin ölçülüp, sağlık bilgilerinin kontrol edildiğini belirterek, Özellikle yurt dışı hikayelerinin olup olmadığını sorguluyoruz. Ateşi olan, problemi çıkanlar nizamiyeden içeriye girmeden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sağlık kuruluşuna sevk ediliyor. Problemi olmayan erbaş ve erlerimizi ise dezenfekte edilmiş araçlarımızla sosyal mesafeyi koruyarak eğitim merkezimize getirip kayıt altına alıyor ve koronavirüse karşı her şekilde bilinçlendiriyoruz dedi.
Önlemler kapsamında ziyaretlerin iptal edildiğine dikkat çeken Yılmaz, ailelere seslenerek, Evlatlarınızı vatani görevlerini yapmak için gönderdiniz. Gönlünüz rahat olsun, emanetinizin sadık bekçileriyiz. Yapılacak törenlere ziyaretçi davet edilmeyecektir. Acil ve zorunlu nedenler hariç ziyaretlerinizi belirli bir süre ertelemenizi ve evlatlarımızın sağlığını korumaya yönelik aldığımız bu tedbirlerin uygulanmasında anlayış göstermenizi rica ederiz ifadelerini kullandı.
ERLERDEN 'EVDE KALIN' MESAJI Şanlıurfa'dan acemi eğitimini yapmak üzere gelen Salih Akça, Buraya geldiğimizde komutanlarımız virüsten korunmamız için gereken bilgilendirmeleri yaptı. Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi 20 saniye detaylı bir şekilde yıkıyoruz. Arkadaşlarımızla sosyal mesafemizi koruyarak geziyoruz. Odalarımızda yataklarımız 3 metre birbirinden uzaklaştırıldı. Aileme selamlarımı iletiyorum. Biz burada güvendeyiz, eğer siz de güvende kalmak istiyorsanız, evde kalın dedi. Batmanlı Veysel Çelik ise Biz burada güvendeyiz siz de evden çıkmayın mesajını iletti.
Ankara'da acemi erlerin sevkinde üst düzey koronavirüs önlemi
Ankara'da Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na acemi eğitimlerini yapmak üzere gelen askerler, koronavirüs önlemleri kapsamında otogar ve havalimanından nizamiyeye kadar iki kez ateşleri ölçülüp, sağlık bilgileri kontrol edilerek kayıt altına alındı. Kayıt ve diğer işlemler sırasında sosyal mesafeyi koruyan acemi erlere, koronavirüs eğitim de verildi.
OYNAT
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İspanya'da sağlık sistemi çöktü insani kriz kapıda: Solunum cihazlarını yaşlılardan çıkarıp gençlere takıyorlar
Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ülkelerde İspanya'da sağlık sistemi artık çökme aşamasında. Virüsün bulaştığı kişilerin, hastane koridorlarında yatırıldığı görüntüler çokça konuşulmuştu. Bir İspanyol'un sosyal medyada yayınladığı video ise ülkede insani kriz çıkma belirtileri olduğunu gösterdi. Gözyaşları içinde konuşan genç İspanyol, koronavirüs tedavisindeki en önemli cihaz olan solunum cihazlarının 65 yaşında üzerindeki yaşlılardan çıkartılıp daha genç hastalara takıldığını anlattı.