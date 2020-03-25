Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 423 bini geçti

ERLERDEN 'EVDE KALIN' MESAJI​​ Şanlıurfa'dan acemi eğitimini yapmak üzere gelen Salih Akça, Buraya geldiğimizde komutanlarımız virüsten korunmamız için gereken bilgilendirmeleri yaptı. Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi 20 saniye detaylı bir şekilde yıkıyoruz. Arkadaşlarımızla sosyal mesafemizi koruyarak geziyoruz. Odalarımızda yataklarımız 3 metre birbirinden uzaklaştırıldı. Aileme selamlarımı iletiyorum. Biz burada güvendeyiz, eğer siz de güvende kalmak istiyorsanız, evde kalın dedi. Batmanlı Veysel Çelik ise Biz burada güvendeyiz siz de evden çıkmayın mesajını iletti.