Dünya Dünya gülüyor onlar anlamıyor
AMERİKA

Dünya gülüyor onlar anlamıyor

FETÖ ve PKK’yı destekleyen ABD, “Terörizm 2018 Ülkeler Raporu”nda komik biçimde birçok ülkeyi teröre destekle suçladı. Raporda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in “sürgündeki din adamı” olarak nitelenmesi başlı başına bir skandal oldu. Terör listesinde YPG/PKK’nın adı bile anılmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD, Suriye’de terör örgütü “DEAŞ ile mücadele” bahanesi adı altında terör örgütü YPG/PKK için bütün imkanlarını seferber ederek askeri yardımda bulunuyor.
ABD, Suriye’de terör örgütü “DEAŞ ile mücadele” bahanesi adı altında terör örgütü YPG/PKK için bütün imkanlarını seferber ederek askeri yardımda bulunuyor.

NATO üyesi müttefiki Türkiye’ye karşı PKK’nın Suriye kolu YPG terör örgütünü açıkça ortak ilan eden ABD yönetimi, son raporuyla adeta pişkinliğin sınırlarını zorladı. Afganistan, Libya, Irak gibi dünyanın pek çok bölgesinde farklı terör örgütlerini taşeron olarak kullanan Washington, yayınladığı “Terörizm 2018 Ülkeler Raporu”nda başka ülkeleri terörü desteklemekle suçlamaya devam etti.

EN GENİŞ YER DEAŞ MÜCADELESİNE

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2018 yılına ait versiyonunu yayımladı. Terör örgütü DEAŞ’ın eski lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin ölümü konusunda neredeyse hiçbir ülkeyi tam anlamıyla ikna edemeyen Washington yönetimi, raporda en geniş yeri DEAŞ ile mücadeleye ayırdı. Raporda, ABD ve ortaklarının, uluslararası terör örgütü DEAŞ’ın yenilmesi ve yok edilmesinde büyük rol oynadığı vurgulandı. DEAŞ ile mücadele kapsamında örgütün Suriye ve Irak’ta elinde bulundurduğu 110 bin kilometrekare alan ile iki ülkedeki yaklaşık 7,7 milyon sivil halkın vahşi örgüt yönetiminden kurtarıldığı kaydedildi. Raporda ayrıca, özellikle Avrupa ülkelerine, vatandaşı olan DEAŞ üyelerini geri almaları ve yargılamaları çağrısında bulunuldu.

YPG’NİN ADI BİLE YOK

Raporun Türkiye bölümünde ise YPG terör örgütüne skandal biçimde tekrar yer verilmedi. Türkiye’nin içeride terör örgütü PKK, dışarıda da terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği vurgulanırken, PKK’nın diğer terör örgütlerinde de görüldüğü gibi radikal ve aşırıcı ideolojilerle Türkiye sınırları içinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdiği kaydedildi. PKK’nın Avrupa’da ciddi bir para topladığı ifade edilen raporda, 2016 yılında “Türkiye’nin YPG’yi PKK’nın uzantısı olarak gördüğü” şeklindeki ibarelerin, geçen yıl olduğu gibi bu yılki raporda da yer verilmemesi dikkati çekti.

FETÖ LİDERİ SÜRGÜNDEYMİŞ!

Raporda, 15 Temmuz darbe girişiminin mimarı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ise “sürgünde din adamı” ifadeleriyle anlatıldı. Raporda, FETÖ’nün ABD tarafından terör örgütü olarak tanınmadığı belirtilerek, FETÖ soruşturmaları dolayısıyla yapılan bazı operasyonlar, üstü kapalı eleştirildi.

DİĞER DEVLETLERİ SUÇLADI

  • Washington yönetimi, raporda, diğer devletleri terörizmi desteklemekle suçlamaya devam etti. Raporun “Terörizmin Devlet Sponsorları” bölümünde İran, Sudan, Suriye ve Kuzey Kore, “terör sponsoru” kategorisinde yer aldı. Raporda, Kuzey Kore’nin nükleer silahlarla bölgeyi ve komşularını tehdit etmesinin yanı sıra başka ülke sınırlarında suikastlar düzenlettiği ileri sürüldü. Raporda İran için bölgede ve dünya genelinde terör örgütlerine yılda bir milyar dolar kaynak aktardığı ileri sürülürken, “1984’ten beri terör destekçi ülke olarak belirlenmiş olan İran, Lübnanlı Hizbullah ve Gazze’deki terör gruplarının yanı sıra, Suriye ve Irak’taki çeşitli grupları destekleyerek 2018’de de terör bağlantılı faaliyetlerine devam ediyor.” değerlendirilmesinde bulunuldu.

ABD’nin FETÖ aşkı sosyal medyada
GÜNDEM
ABD’nin FETÖ aşkı sosyal medyada

FETÖ elebaşı Fetullah’la röportaj yapan Sisi’nin adamından itiraf gibi açıklama: Görüşmemiz ABD istihbaratı gözlemi altında gerçekleşti
GÜNDEM
FETÖ elebaşı Fetullah’la röportaj yapan Sisi’nin adamından itiraf gibi açıklama: Görüşmemiz ABD istihbaratı gözlemi altında gerçekleşti
PKK yeni örgütü burada kurdu

PKK yeni örgütü burada kurdu

​İllegal kadın yapılanmasının merkezi Diyarbakır HDP binası çıktı.
Avrupadaki Kandil büyüyor

Avrupa'daki Kandil büyüyor

​Raporlar PKK'nın AB ülkelerindeki örgütlenmesini deşifre etti.
Herkesin dikiliağacı olacak

Herkesin dikili
ağacı olacak

​11 Kasım'da 11 milyon fidan toprakla buluşacak.
Küresel beyin<br>göçü haritası

Küresel beyin
göçü haritası

​Z Raporu'nun kasım ayı sayısı bayilerde.
Maraton için<br>bazı yollar kapatıldı

Maraton için
bazı yollar kapatıldı

​İstanbul' da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil bazı yollar 15.00'e kadar kapalı kalacak.
ABD'den<br>skandal rapor

ABD'den
skandal rapor

ABD raporda PKK/YPG'nin adını dahi anmadı.
İşgalci döndü

İşgalci döndü

​ABD ordusunun Suriye'de çekildiği üslere dönüşü sürüyor.
Bağdadi<br>ABD'nin buluşuydu

Bağdadi
ABD'nin buluşuydu

Lavrov: ABD söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor.
Gülen'in<br>çiftliği gibiydi

Gülen'in
çiftliği gibiydi

​Eşcinsellik iftirasıyla Kuleli'den atılan T.A ifade verdi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Kombiyi aç kapa<br>faturayı şişirir

Kombiyi aç kapa
faturayı şişirir

​Evde yokken kombiyi kapatmak çözüm değil.
Yatırımlar hızlandı

Yatırımlar hızlandı

​Manisa'da 700, Elazığ'da 3 bin 500 kişi istihdam edilecek.
Külliye'de<br>öğrenciye iş imkanı

Külliye'de
öğrenciye iş imkanı

​Öğrenciler Külliye'deki ofislerde istihdam edilecek.
Deplasmanda ilk kez

Deplasmanda ilk kez

Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş ilk deplasman galibiyetini aldı.
Temsilciler Heyeti'nden Kalın ziyareti

Temsilciler Heyeti'nden Kalın ziyareti

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Temsilciler Heyeti'ni kabul etti.
Geçit vermedi

Geçit vermedi

​Beto'nun damga vurduğu maçta Trabzonspor 1-0 kaybetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.