Dünya Sağlık Örgütü: 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye hiçbir tıbbi malzeme ulaşmadı

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.





Gazze'de İsrail'in kısıtlamaları ve saldırılarıyla bozulan ateşkes sonrası insanların kabusu yaşadığını bildiren Peeperkorn, gıda, su, barınak ve tıbbi malzemeler ile umutların tükendiğini bildirdi.

Peeperkorn, "2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yönelik (İsrail tarafından) yardım ablukası sürüyor ve 18 Mart'tan bu yana şiddetin yeniden başlamasıyla daha da kötüleşiyor. 18 Mart'ta (İsrail saldırıları) şiddetin yeniden başlamasından bu yana 830 kişi öldü ve 1787 kişi yaralandı." dedi.

İsrail'in "tahliye taleplerinin" birçok kişinin hayatını tehlikeye attığını belirten Peeperkorn, insanların bu sebeple barınma imkanını kaybettiğini, bunun sağlığı da etkilediğini kaydetti.

Rik Peeperkorn, ciddi zorluklara rağmen 22 hastane ve 5 sahra hastanesinin kısmen işlevsel kaldığını belirterek, 4 sahra hastanesinin tamamen hizmet verebildiğini söyledi.





Gazze'deki tıbbi malzemelerin azaldığını bildiren Peeperkorn, "2 Mart'tan bu yana Gazze'ye hiçbir tıbbi malzeme ulaşmadı. Ayrıca, yardımlar Netzarim Koridoru'ndan geçemiyor ve bu da yakında yeni malzemeler gelmezse Gazze'nin kuzeyindeki sağlık tesislerini etkileyecek. Güvenli doğum ve doğumlar için gereken temel tıbbi malzemeler yakında tükenecek." diye konuştu.





Peeperkorn, yakıtın sınırlı olmasının birçok ambulansı kullanım dışı bıraktığını belirterek, malzemelerin tükenmesiyle bu sayının artacağına işaret etti.

"Gazze genelinde güvenli erişimin olmaması, DSÖ ve ortaklarının teslimat kapasitesini kısıtlıyor." ifadesini kullanan Peeperkorn, 18 Mart'ta Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasından bu yana tıbbi tahliyelerin yavaşladığının altını çizdi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Saldırıların yeniden başlatılmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 855'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1869'u aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 208'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 910'a yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.





İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.







